Несколько дней назад министр здравоохранения Левон Алтунян в интервью «Радио Свобода» сообщил, что 25 процентов девочек в возрасте до 15 лет во время анонимного опроса сказали, что занимались сексом, но вслед за этим его подправило министерство, отметив, что речь идет о 25 процентах мальчиков и 1 проценте девочек. У меня нет желания оправдывать министра, человек, занимающий столь высокий пост, должен осознавать, о чем он говорит, и как он говорит. Особенно, когда речь заходит о таких деликатных и чувствительных темах.

Но развернувшиеся после этого дискуссии, как обычно, отклонились от самой темы, и пошли в другом направлении, заведя нас туда, где процветает лицемерие и фарисейство. Реакция была примерно следующей: «Аморальный тип и извращенец это ты сам и все твои шефы». То есть критики исходили из того предположения, что заниматься сексом до 15 лет безнравственно, является проявлением испорченности и развращенности, и министр о тех 25 процентах детей сказал что-то плохое. Но, во-первых, если опрошенный подросток говорит что-то подобное, это еще не значит, что так оно и есть. Я, например, не исключаю, что подростки выдали желаемое за действительное, потому что, по моему убеждению, любой здоровый 15-летний мальчик считает это крайне желанным (за девочек сказать не могу, об этом спросите у женщин).

Но самое главное: кто сказал, что заниматься сексом безнравственно? Конечно, в определенном возрасте этого не следует делать, потому что это может нанести вред здоровью подростков и еще не сформировавшемуся организму, и в дальнейшем стать серьезной психологической травмой на всю жизнь. Также ясно, что все это нужно объяснять детям. Но с моралью или безнравственностью это, на мой взгляд, никак не связано. Безнравственен, по моему восприятию, тот, кто лжет, улыбаясь вам в лицо, и сплетничает за вашей спиной, кто не держит свое слово, кто решает свои личные материальные проблемы, обводя других «вокруг пальца». Мораль и безнравственность определяются не сексуальной жизнью. Разве вам не встречались девственники лжецы и взяточники?