Когда перед тобой – ненавидящий армян переговорщик-убийца

Государственная политика героизации убийцы – в действии

10 февраля исполнится очередная годовщина убийства лейтенанта Вооруженных сил Армении Гургена Маргаряна.

Азербайджанский офицер Рамиль Сафаров, находящийся в Будапеште в рамках программы НАТО «Партнёрство во имя мира» 19 февраля 2004 года шестнадцатью ударами топора зарубил спящего армянского офицера Гургена Маргаряна. Около 5 часов утра 19 февраля Сафаров проник через незапертую дверь в ту комнату общежития, где проживал Маргарян и его венгерский сокурсник Кути Балаш. Он нанёс спящему Маргаряну 16 ударов топором по голове и шее. Балаш, проснувшийся от шума, начал кричать на Сафарова, чтобы он остановился, а затем выбежал из комнаты в поисках помощи. Сафаров тем временем направился с топором в комнату Макучяна. Однако дверь спальни, в которой проживал последний, оказалась заперта, и Сафаров начал выкрикивать его имя, требуя открыть дверь. Сосед Макучяна по комнате, офицер из Литвы, остановил его, когда тот уже направился к двери, чтобы открыть её Сафарову.

Полиция Будапешта заявила, что убийство армянского офицера совершено с «невероятной жестокостью». Майор венгерской полиции Вальтер Фулоп заявил: «Мы подозреваем Рамиля Сафарова в совершении убийства с невероятной жестокостью. Мы говорим о «невероятной жестокости», потому что голова жертвы была практически отделена от тела».

Спустя неделю после убийства, 25 февраля 2004 года, министр обороны Азербайджана Сафар Абиев сказал, что его ведомство предпринимает все необходимые усилия для возвращения на родину Рамиля Сафарова.

«В этом направлении ведется работа, и министерство обороны Азербайджана намерено защитить своего офицера», — сказал азербайджанский министр и добавил, что «Рамиль Сафаров вернется в Баку».

13 апреля 2006 года суд Будапешта приговорил Рамиля Сафарова к пожизненному заключению. Однако 31 августа 2012 года по решению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Сафарова экстрадировали в Азербайджан, на следующий же день он был помилован указом президента, получил звание майора, квартиру и жалование за последние 8 лет. На днях стало известно, что военное звание Сафарова было повышено до полковника-лейтенанта.

Мы бы сильно преувеличили, если бы сказали, что данный шаг Азербайджана стал большим сюрпризом. Более того, все весьма закономерно: Алиев давно уже не удивляет. Он не жалеет усилий для того, чтобы на государственном уровне продвигать политику ненависти к армянам и героизации преступников даже сейчас, когда на страницах международных авторитетных газет публикуются скандальные факты о его преступном режиме.

Напомним, что в контексте скандального дела, получившего название «Азербайджанская прачечная» фигурировало также имя Рамиля Сафарова – в контексте отношений Азербайджан-Венгрия. В 2012 году, когда Венгрия экстрадировала Сафарова, в венгерский МКВ банк на счет сына азербайджанского политика было переведено более 7 млн долларов. В опубликованном докладе отмечалось, что экстрадировав Сафарова, Венгрия вовсе не преследовала цель укрепления политических и экономических отношений с Азербайджаном, цели было совсем другие. Деньги в Венгрию были перечислены компанией MetastarInvestLLP на счет в будапештском банке, который был связан с оффшорной компанией Velasco International. То есть, укрепление азербайджано-венгерских дипломатических отношений совпало с переводом вышеупомянутых 7 млн. долларов. А в 2014 году премьер-министр Венгрии в Будапеште встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны обсудили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Международное сообщество, конечно, довольно жестко отреагировало на политику Алиева по героизации Сафарова. В сентябре 2012 года Европейский парламент принял резолюцию об экстрадированном и помилованном убийце Рамиле Сафарове, осудив решение президента Азербайджана и подчеркнув, что этот шаг может усугубить армяно-азербайджанскую напряженность. В резолюции говорилось, что экстрадиция Сафарова также нарушила дипломатические гарантии, предоставленные властям Венгрии. Осуждая героизацию убийцы, в резолюции Европейского парламента была выражена озабоченность по поводу такого приема, отмечалось, что это может быть примером для будущих поколений. «Европейский парламент обеспокоен тем, что этот шаг ставит под угрозу процесс примирения и может еще больше подорвать возможное развитие прямых контактов между людьми в будущем».

Законодатели предложили обсудить, насколько ответственен был Будапешт и получил ли все необходимые гарантии перед тем как экстрадировать Сафарова. «Мы должны с критикой отнестись как к Азербайджану, так и к Венгрии»,- отметила депутат австрийского парламента Ульрике Луначек, подчеркнув, что свою долю вины имеет также премьер-министр Венгрии, поскольку игнорировал предупреждения своей администрации о возможном развитии событий.

В резолюции европейские законодатели выразили свою поддержку продолжающимся усилиям Минской Группы ОБСЕ, внешнеполитического ведомства ЕС, специального представителя ЕС на Южном Кавказе и государств-членов ЕС, цель которых — «уменьшить напряженность и гарантировать, что в регионе будет прогресс в направлении мира». Специально принятый документ также подчеркивал, что ЕС должен играть более значительную роль в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, оказывая помощь в осуществлении мер укрепления доверия, которые «приблизят общества Армении и Азербайджана к миру, примирению и доверию, распространят идеи примирения и доверия во всех сторонах».

В сентябре 2012 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Гордон, отвечая на вопросы Радио Азатутюн отметил, что Вашингтон разочарован действиями властей не только Азербайджана, но и Венгрии.

«Мы четко заявили, что не понимаем и сожалеем о решении Венгрии, по которому Сафаров был экстрадирован», — подчеркнул он. По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, Соединенные Штаты шокированы фактом возведения в Азербайджане в ранг героя осужденного убийцы. Помощник госсекретаря США также убежден, что события вокруг Сафарова «еще больше дестабилизировали ситуацию на Южном Кавказе». Добавим, что в тот же день, когда Сафаров был экстрадирован в Азербайджан и был помилован президентом этой страны, свою глубокую обеспокоенность и разочарование выразили Белый дом и Госдепартамент США, потребовавшие от азербайджанских и венгерских властей разъяснений.

31 августа 2012 года президент РА Серж Саргсян на экстренном совещании с участием руководителей дипломатических представительств стран-членов ООН, аккредитованных в Армении, и глав представительств международных организаций заявил о решении разорвать дипломатические отношения с Венгрией. «Это произошло потому, что власти Венгрии — страны, являющейся членом Европейского союза и НАТО, пошли на сделку с властями Азербайджана. Своими совместными действиями власти Венгрии и Азербайджана открыли дверь для повторения таких преступлений. Этим решением они посылают месседж убийцам. Теперь они знают, что убийство на почве этнической или религиозной ненависти может остаться безнаказанным. Я не могу мириться с этим. Республика Армения не может мириться с этим. Армянский народ этого не простит. Я официально заявляю, что сегодня мы приостанавливаем дипломатические отношения и все официальные связи с Венгрией. Мы ожидаем четких и недвусмысленных действий со стороны всех наших партнеров по этому случаю. Все те, кто готов мириться со всем этим, завтра ответят перед историей. Основываясь на действиях против инцидента, мы будем судить об отношении наших партнеров к вопросам безопасности армянского народа. Передайте мое срочное личное послание руководителям ваших государств и правительств».

15 сентября 2013 года Серж Саргсян созвал совещание в правительстве, в ходе которого, затронув тему экстрадиции и освобождения Рамиля Сафарова, в частности, отметил: «Очевидно, что срыв правосудия со стороны Азербайджана не может означать срыв международного права и правосудия. Именно поэтому международное сообщество однозначно подчеркнуло неприемлемость произошедшего». Серж Саргсян подчеркнул, что «это очень важно, но, тем не менее, недостаточно». «Мы переходим к необходимой работе в этом направлении. Ответственные за юридических блок, на мой взгляд, прекрасно знают, что им делать. Я жду активных, последовательных усилий во всех возможных международных инстанциях. Жду систематизированной и долгосрочной работы».

Как бы ни был ужасен повод для констатации данного факта, тем не менее, мы вынуждены по достоинству «оценить» государственную политику Алиева. Он в течение последних лет последовательно и с завидным упрямством делал все, чтобы доказать миру, почему армяне и азербайджанцы не могут жить в мире. То, что Ереван должен был доказать, приложив серьезные усилия, прекрасно доказывает Алиев. А политика и пропаганда ненависти по отношению к армянам дала свои «плоды»: убийство Гургена Маргаряна, жестокость в ходе апрельской войны являются ярким тому доказательством.

На самом деле Алиев в каком-то смысле является «наградой» для Армении и Арцаха. Без особых усилий сам Алиев своими же шагами доказывает всему миру, что считает армян врагами, а это означает, что у него никогда не было и сейчас нет планов мирного урегулирования карабахского конфликта. Единственным его делом является то, что он постоянными заверениями о «немедленном возвращении Карабаха» и лже-патриотическими речами, героизацией убийц удерживает власть. Ничего другого ему не остается.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

13.12.2017г