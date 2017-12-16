Двусторонние отношения Армения-США обсуждены на заседании Аналитического совета в парламенте

15 декабря по инициативе председателя Постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям Армена Ашотяна состоялось заседание Аналитического совета.
Как передает пресс-служба Аппарата Национального Собрания, по теме повестки заседания – “Внешняя политика новой администрации США на Южном Кавказе” – выступили эксперт С.Саргсян и ведущий аналитик Центра региональных исследований Д.Шахназарян. В ходе заседания докладчики представили основные векторы взаимодействия в двусторонних отношениях Армения-США, обсудили возможности развития сотрудничества.
Основные докладчики ответили на вопросы членов Аналитического совета. Обсуждено также множество отраслевых вопросов двусторонних отношений.
Директор научно-образовательного фонда “Нораванк” Г.Арутюнян представил членам Аналитического совета пособие “Информационная безопасность”.