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15:09 | Декабрь 16 2017

Двусторонние отношения Армения-США обсуждены на заседании Аналитического совета в парламенте

Двусторонние отношения Армения-США обсуждены на заседании Аналитического совета в парламенте

15 декабря по инициативе председателя Постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям Армена Ашотяна состоялось заседание Аналитического совета.

Как передает пресс-служба Аппарата Национального Собрания, по теме повестки заседания – “Внешняя политика новой администрации США на Южном Кавказе” – выступили эксперт С.Саргсян и ведущий аналитик Центра региональных исследований Д.Шахназарян. В ходе заседания докладчики представили основные векторы взаимодействия в двусторонних отношениях Армения-США, обсудили возможности развития сотрудничества.

Основные докладчики ответили на вопросы членов Аналитического совета. Обсуждено также множество отраслевых вопросов двусторонних отношений.

Директор научно-образовательного фонда “Нораванк” Г.Арутюнян представил членам Аналитического совета пособие “Информационная безопасность”.

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Рубрики: Официальные, Политика

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