Новоназначенный посол Армении Рубен Садоян встретился с премьер-министром Грузии

15 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Грузии Рубен Садоян встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Поздравив Посла в связи с назначением, премьер-министр пожелал ему плодотворной работы и отметил, что на протяжении всей своей деятельности Посол Армении постоянно будет чувствовать поддержку грузинских властей.

Говоря о двусторонних отношениях, Георгий Квирикашвили подчеркнул важность традиционных, дружественных армяно-грузинских отношений и добавил, что имеются большие перспективы взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. В этом контексте премьер-министр с удовлетворением отметил достигнутый в последний период прогресс.

Он подчеркнул, что не припомнит такого периода, когда бы отношения между Грузией и Арменией находились бы на таком высоком уровне. Премьер-министр также придал большое значение сформировавшимся между руководством двух стран персональным теплым отношениям, что в огромной степени способствует углублению взаимовыгодного сотрудничества.

Посол Армении в свою очередь выразил благодарность за теплый прием и отметил, что намерен приложить огромные усилия, направленные на дальнейшее углубление дружественных отношений между двумя странами.

Стороны сошлись во мнении, что намеченные двусторонние визиты высокого уровня еще более укрепят взаимоотношения двух дружественных стран.

В завершении встречи Посол РА выразил благодарность грузинским властям за их заботу в отношении армянской общины.

Пресс-служба МИД Армении