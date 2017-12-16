Свободная экономическая зона на армяно-иранской границе в Мегри открыта

Правительство Армении связывает серьезные планы со Свободной экономической зоной (СЭЗ) в Мегри. Об этом заявил вчера 15 декабря премьер-министр Армении Карен Карапетян на брифинге после официальной церемонии старта деятельности данной СЭЗ на границе с Ираном.

Как передает пресс-служба правительства РА, Карен Карапетян провел осмотр СЭЗ, ознакомился с созданными здесь условиями и инфраструктурами, намеченными на ближайшее будущее планами.

«Мы уверены, что условия, которые будут созданы в СЭЗ Мегри, и возможности нашей страны, в частности, экономические режимы с ЕАЭС, Евросоюзом, соседним Ираном и другими странами, формируют замечательные перспективы развития бизнеса», – сказал К. Карапетян.

Он подчеркнул, что через СЭЗ в Мегри планируется активировать торговое сотрудничество с Ираном, развивать туризм. Ожидается также, что иранские бизнесмены обоснуются здесь для выхода на рынки Евразийского экономического союза и ЕС.

«Ожидаем также, что наши партнеры обоснуются здесь, чтобы получить возможность работы в Иране. Уверен, СЭЗ имеет отличные перспективы. Рады, что сегодня заявляем об открытии режима свободной экономической зоны, однако настоящая работа начинается только сейчас», – сказал премьер.