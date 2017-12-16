ЕС объединяет усилия в сфере обороны: разбудили «спящую красавицу» — Deutsche Welle

Центральным событием на саммите ЕС в четверг, 14 декабря, стало, по выражению главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, пробуждение «спящей красавицы» — сотрудничества ЕС в военной и оборонной сфере. Речь идет об официальном старте проекта PESCO — «постоянного структурного сотрудничества» (от Permanent Structured Cooperation), формальное решение о запуске которого тремя днями ранее, 11 декабря, приняли главы МИД 25 стран-членов ЕС.

Глава Евросовета Дональд Туск в своем приглашении на саммит подчеркнул, что начало действия PESCO — лучший пример того, что, «несмотря на разногласия, сохранять единство возможно». По его словам, это исторический момент, ведь ЕС начинает сотрудничать в новой сфере.

Что разбудило «спящую красавицу»?

Договор PESCO вступил в силу в 2009 году, но много лет сотрудничество в оборонной сфере оставалось заблокированным. Двери для его реализации, как ни странно, открыл референдум о «Брекзит», поскольку именно Лондон всегда был последовательным противником сближения между странами ЕС в области обороны.

Помог PESCO и президент США Дональд Трамп — его позиция по вопросам безопасности привела к росту понимания среди руководства стран ЕС: полагаться надо на самих себя. «Европа не может и не должна отдавать безопасность и оборону на аутсорсинг», — отметил в этой связи Юнкер.

Еще одним фактором, поспособствовавшим не только старту проекта PESCO, но и всем иным последним оборонным инициативам ЕС, эксперт аналитического центра European Leadership Network Алис Бийон-Галан в разговоре с DW назвала действия Москвы: «Россия действительно оживила очень конкретную идею, что внутри Европы может быть вооруженный конфликт». Другой европейский чиновник, отвечая на вопрос DW о роли России, отметил, что «среди факторов продвижения PESCO — изменение ситуации в сфере безопасности».

PESCO — не европейская армия

Сразу оговоримся — о создании оборонного союза вроде НАТО речь не идет. В ЕС заверяют, что дублирования функций альянса не будет. Не идет речь и о создании европейской армии, ведь сотрудничество осуществляется исключительно на межправительственной основе, что позволяет действовать сообща, не ущемляя национальный суверенитет государств-участников.

«PESCO — это добровольные, но юридически обязательные рамки для стран-членов ЕС теснее сотрудничать в сфере безопасности и обороны», — так сформулировал смысл этого проекта высокопоставленный чиновник ЕС, попросивший не называть его имени. В Брюсселе всячески подчеркивают амбициозность и инклюзивность этих рамок.

PESCO: дело добровольное или обязательное?

Фактически сотрудничество в рамках PESCO состоит из двух частей — обязательств и проектов. Участие в нем является добровольным — из 28 стран ЕС к PESCO пока присоединились 25. Понятно, что в их числе нет Великобритании. Дания заранее заявила про свое неучастие. Не присоединилась к проекту Мальта.

Однако, чтобы PESCO не осталось лишь на уровне заявлений, страны-участницы проекта взяли на себя 20 обязательств, которые являются юридически обязательными. Первое из них звучит так: «Регулярно повышать оборонные бюджеты в реальных показателях для достижения согласованных целей».

Это обязательство может стать проблемным для Германии, которая в 2017 году, по оценкам НАТО, потратит на оборону 1,22% ВВП — куда ниже показателя в два процента, достижение которого к 2024 году провозглашено альянсом в качестве цели. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в принципе не против повышения расходов на оборону, а вот глава немецкого МИД Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) на этот счет настроен весьма скептически.

Комментируя этот вопрос DW, один из чиновников ЕС призвал не фокусироваться лишь на одном пункте. По его словам, если какая-то из стран не сможет, в соответствии с требованиями, повысить бюджет в течение одного или двух лет, «это не будет автоматически означать, что она более не приверженна PESCO». В целом в Брюсселе стараются избегать ответа на вопрос, может ли быть государство-участник исключено из PESCO, и что может послужить причиной для такого шага.

Проекты PESCO

Другим обязательством является участие в общих проектах, которые и составляют практическую часть PESCO. Для первого этапа отобрали 17 проектов. Они двух типов: создание новых образцов вооружений и оборудования (например, общей платформы для БМП и БТР) и повышение операционной готовности (например, формирование европейского медицинского командования). Каждый из проектов ведет одна страна, участвовать в нем будут лишь те из 25 государств, которые сами того пожелают.

Эксперт аналитического центра European Leadership Network Алис Бийон-Галан отмечает хороший баланс среди проектов первого этапа. Она выделила три из них, от которых ожидает самых больших результатов: военная мобильность, центр по реагированию на кризисы и сеть логистических центров для поддержки операций.

Больше всего участников — свыше 20 — в проекте военной мобильности, призванном ускорить перемещение войск и техники между странами ЕС. Сейчас существует много барьеров и формальностей, сильно замедляющих такую транспортировку. Как пояснил один из источников DW в Брюсселе, сейчас лишь 45 дней уходит на рассмотрение заявки на перемещение войск или техники в другое государство.

«Мы провели исследование, и НАТО провела исследование, сколько времени надо (на перемещение техники и войск. — Ред.) из Испании в Польшу, — почти вечность», — признался собеседник. По его словам, потребность ускорить переброску войск, среди прочего, связана с РФ: «Россия играет роль во время отбора тех проектов, в которых мы нуждаемся».

Практическое значение PESCO

Основная идея PESCO — повысить эффективность ЕС в оборонной сфере. Речь идет об устранении дублирования усилий и более эффективном использование денег. В ноябре глаа МИД ФРГ Зигмар Габриэль признал: «Мы в Европе тратим (на оборону — Ред.) порядка 50% от суммы расходов США, но эффективность от этого — на уровне 15%». Также участники PESCO намерены вкладывать больше средств в исследования, разработку и покупку нового оборудования.

Алис Бийон-Галан призывает не ожидать результатов от проекта в кратчайшие сроки. Хорошим сигналом она считает участие в проекте многих стран: «Это важно, ибо показывает, что ЕС всерьез озаботился сферой обороны». Развивая PESCO, по выражению эксперта, Евросоюз «лучше осознает угрозы и становится важным игроком в сфере обороны».

Фото — Deutsche Welle