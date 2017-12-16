Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:15 | Декабрь 16 2017
10:15 | Декабрь 16 2017

Э.Шармазанов – госсекретарю МИД Латвии: “Неприемлемы заявления Латвии, противоречащие официальной позиции ЕС”

Э.Шармазанов – госсекретарю МИД Латвии: “Неприемлемы заявления Латвии, противоречащие официальной позиции ЕС”

14 декабря делегация во главе с вице-спикером Национального Собрания Эдуардом Шармазановым в составе депутатов НС С.Фарманяна и С.Манукяна встретилась с государственным секретарем МИД Латвии А.Пилдеговичем. На встрече присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Латвийской Республике Т.Мкртчян.

Как передает пресс-служба Аппарата Национального Собрания, в ходе встречи обсуждены вопросы, касающиеся развития армяно-латвийских парламентских отношений и последовательного взаимодействия Армении с Евросоюзом.

Вице-спикер НС обратился к подписанному в Брюсселе 24 ноября Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, подчеркнув, что документ открывает новую страницу в истории отношений Армении и Евросоюза. По Шармазанову, Армения всегда заявляла о приоритетности тесного сотрудничества с ЕС.

На встрече стороны обсудили также вопросы региональной безопасности. Вице-спикер НС отметил недопустимость закрытия Турцией границы с Арменией, подчеркнув, что это государство отступило от Цюрихских протоколов и выдвигает неприемлемые предусловия в процессе нормализации отношений.

Обратившись к мирному урегулированию НК-проблемы,   Э.Шармазанов отметил, что точка зрения РА по этому вопросу созвучна официальной позиции ЕС. “Как Минская группа, Евросоюз, так и РА сторонник урегулирования проблемы исключительно путем мирных переговоров – на основе трех известных принципов, в то время как Азербайджан, искажая реальность, пытается выделить территориальную целостность. Странно и непонятно, что некоторые страны-члены ЕС, в том числе Латвия,   подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве с Азербайджаном, в которой из трех известных принципов обособляется территориальная целостность. Это противоречит официальной позиции как Минской группы, так и Евросоюза, что еще раз подтверждено ЕС 24 ноября”, — подчеркнул вице-спикер НС РА.

Обсуждены также другие вопросы, представляющие двусторонний интерес.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Европа, Международные, Официальные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда