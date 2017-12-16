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12:04 | Декабрь 16 2017

Мы пытаемся найти средства на восстановление Степанакертского государственного театра: министр

Мы пытаемся найти средства на восстановление Степанакертского государственного театра: министр

Министр культуры, по делам молодежи и туризма Арцаха Сергей Шахвердян на вчерашней пресс-конференции коснулся нынешнего состояния Степанакертского государственного драматического театра им. Ваграма Папазяна:

«Проблема театрального здания вызывает беспокойство у всех нас, потому что невозможно представить театр, который работает в условиях, существующих сегодня. Я думаю, что театральный коллектив в свое время совершил большую ошибку, покинув здание театра, и в результате оно оказалось в заброшенном состоянии. И сейчас пытаться восстановить его с помощью легкого ремонта невозможно, здесь нужны огромные инвестиции, и мы пытаемся найти их, чтобы предпринять шаги в этом направлении».

По словам министра, проблема находится также в центре внимания руководства страны, этим вопросом обеспокоен также и президент: «На данный момент нам нужно суметь хотя бы сохранить существующие условия и призвать коллектив продолжить спектакли даже в таких условиях, не позволяя ему бездействовать из-за отсутствия необходимых условий».

Давид АБАГЯН

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Рубрики: Культура, Общество

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