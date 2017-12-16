Не «и-и», а «сначала Россия, потом Евросоюз»

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, подписанное 24 ноября, регулярно представляется властями Армении, проправительственными силами и средствами массовой информации как «победа присвоенной Арменией на протяжении многих лет политики «и-и», то есть как история успеха установления сбалансированных отношений Армении как с евразийской, так и европейской стороной. Тем не менее, по ряду разных причин об «и-и» не может быть и речи.

И демократический, и авторитарный

Прежде всего, внешняя политика «и-и» невозможна из-за принципиально различных аспектов между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом. В случае с ЕАЭС мы имеем дело с экономическим союзом, который регулирует внешнюю торговлю Армении с третьими сторонами, ставки импорта и некоторые другие важные экономические положения, как правило, без учета потребностей Армении. Более того, членство в ЕАЭС не подразумевает широкомасштабных реформ, укрепления демократии и т.д. Более того, присоединившись к этой странной группе авторитарных государств — ЕАЭС, демократические принципы в Армении пережили спад: изменилась конституция, увеличилось число задержанных во время мирных митингов, возникла широко распространенная политическая апатия. Этот спад регистрируется даже международными исследовательскими центрами. Например, известная британская исследовательская компания Economist Intelligence Unit в своем ежегодном докладе о демократии, опубликованном в январе 2017 году, отмечает, что в 2016 году Армения уже является государством с авторитарным режимом. В 2015 году та же организация считает Армению полуавторитарной.

С другой стороны, соглашение с ЕС является дорожной картой для сближения отношений на основе доброй воли и, что самое важное, добровольного осуществления Арменией демократических реформ. Другими словами, интеграция с ЕАЭС и развитие отношений с ЕС – совершенно разные явления, противоположные полюса. Одна и та же страна не может быть одновременно и авторитарной, и демократической. В этом контексте может быть только «или-или» — или Армения продолжает копировать белорусские, российские и казахские модели правления и приближается с этой не уважающей права человека авторитарной группой, или осуществляет демократические реформы и действительно создает прочные связи с Европой, поскольку принципы ЕС основаны именно на этих ценностях. Европейский союз — прежде всего союз, основанный на демократических ценностях, мире и правах человека. Свою внешнюю политику ЕС также формирует на основе этих ценностей, поэтому сближение с Европейским союзом предполагает развитие культуры уважения прав человека и демократии в Армении.

Официальные заявления также опровергают «и-и»

О невозможности «и-и» свидетельствуют также официальные заявления армянской стороны. Так, например, 1 декабря 2017 года член Республиканской партии Армен Ашотян на открытии парламентских слушаний в своей речи отметил, что для обеспечения наиболее инклюзивного формата они пригласили «не только послов стран-членов ЕС, но и представителей посольств нашего стратегического партнера России — США, Китая и других стран-членов ЕАЭС, обеспечив максимально инклюзивное представительство и формат обсуждений». Подобными заявлениями власти Армении, похоже, оправдываются перед Кремлем за подписание соглашения с ЕС. Фраза «стратегический партнер» и упоминание посольства России в отдельности от стран ЕАЭС было первым оправданием от имени Республиканской фракции. Этому последовало выступление председателя НС РА Ара Баблояна: «Мы не намерены строить и укреплять эти отношения (с ЕС) за счет сотрудничества с любой другой страной или структурой». Из таких заявлений складывается впечатление, что Армения обязана периодически заверять Москву, что она не собирается с кем-либо «изменять» России. С другой стороны, непонятно почему, при внедрении регулировок ЕАЭС или тайном заключении очередного договора с Москвой, члены Республиканской фракции не считают своим долгом упомянуть, что они предпринимают эти шаги не за счет отношений с ЕС.

Параллельно с этими слушаниями вице-спикер НС Армен Ашотян во время встречи с делегатами молодежной организации «Молодая гвардия» правящей партии РФ «Единая Россия», обратившись к отношениям Армения-ЕС, отметил: «Сегодняшние международные отношения неоднолинейны, они — обширны, образно говоря, в формате 3D. И мы воплощаем в жизнь внешнюю политику, основанную именно на этой трехмерной платформе, дополняя армяно-российские отношения всем тем, чем Европейский союз может дополнить». Возникает вопрос — знает ли ЕС, что его отношения с Арменией созданы для дополнения армяно-российских отношений?

Все эти заявления: постоянное нарекание России стратегическим союзником, периодические ссылки на ЕАЭС, и те акценты, что отношения с ЕС не будут укрепляться за счет любой другой структуры, или армяно-российские отношения дополнятся всем тем, чем Европейский союз может дополнить, свидетельствуют о том, что Республиканская фракция отдает приоритет отношениям с Россией. И до тех пор пока отношения с Россией являются приоритетами внешней политики Армении, об «и-и» не может быть и речи. Следовательно, политики «и-и» не существует, есть только политика «сначала Россия, потом Евросоюз».

Анна Памбухчян

«Союз информированных граждан»