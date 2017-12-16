В Степанакерте дети получат возможность посетить новогодний городок и пообщаться с Дедом Морозом

Министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Арцаха Сергей Шахвердян во время пресс-конференции представил программу новогодних праздничных мероприятий.

На площади Возрождения в Степанакерте будет организован новогодний городок – Кахандаван. «Планируется установка 16 домиков, в которых будут продаваться памятные подарки, новогодние игрушки, сделанные руками жителей пограничных сел, воспитанниками детского дома и школьников. В одном из павильонов дети будут иметь возможность с помощью умелых учителей сами изготавливать новогодние игрушки. Кроме этого, будут открыты объекты общепита, а также домик Деда Каханда (Деда Мороза), где дети смогут общаться с ним», – рассказал министр.

По его словам, новогодний городок будет жить особой культурной жизнью. Для детей будут организованы представления кукольного театра, а также другие культурные мероприятия. Открытие Кахандавана состоится 18 декабря, и начнется оно большим праздничным парадом.

Новогодний городок продолжит свою нормальную деятельность до 31 декабря, и завершится традиционным новогодним концертом, в котором, кроме арцахских творческих коллективов, примет участие и солист инди-поп группы «Capital Cities» Себу.

«Обычно мы завершаем наши праздничные мероприятия 31 декабря, и праздник Святого Рождества где-то остается в тени Нового года. Учитывая это обстоятельство, мы изыскали возможность организовать Рождественский концерт и шестого января, – отмечает С. Шахвердян, – мы попытаемся сделать все, чтобы наша общественность получила больше возможностей общаться в праздничные дни с культурой, и наша задача – организовать все это на самом высоком уровне».

Давид АБАГЯН