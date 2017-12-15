Серж Саргсян созвал заседание Совета национальной безопасности: в повестке — развитие ВПК и борьба с терроризмом

Президент Армении, председатель Совета национальной безопасности Серж Саргсян сегодня созвал заседание Совета национальной безопасности, в рамках повестки которого обсуждались вопросы развития военно-промышленного комплекса, а также укрепления правовой и институциональной базы ведущейся против терроризма борьбы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, первый вопрос членам Совбеза доложил заместитель министра обороны, председатель Государственного военно-промышленного комитета Министерства обороны РА Давид Пахчанян. А об осуществляемых Арменией мероприятиях в сфере борьбы с терроризмом, проблемах и дальнейших действиях доложили директор Службы национальной безопасности Армении Георгий Кутоян и начальник Полиции РА Владимир Гаспарян.

Члены Совбеза одобрили представленную «Государственную программу развития военно-промышленного комплекса», на основе представленных в ходе обсуждения предложений правительству дан ряд поручений.

После докладов директора Службы национальной безопасности Армении и начальника Полиции РА касательно вопросов укрепления правовых и институциональных предпосылок в проводимой против терроризма борьбе Совбез одобрил представленный проект «Программа-график мероприятий, обеспечивающих осуществление положений национальной стратегии по борьбе с терроризмом на территории Республики Армения». Правительству поручено в установленный срок дать ему ход.

При представлении вышеотмеченного вопроса было отмечено, что утвержденный правительством еще в 2012 году проект нуждается в совершенствовании, учитывая существующие геополитические развития, высокий уровень террористической угрозы в регионе, а также тенденции развития и изменения форм терроризма.

В плане борьбы с терроризмом президент Армении указал на важность трех направлений в качестве самых действенных средств: совершенствование оперативно-розыскных работ, в том числе совершенствование технических средств, повышение возможностей подразделений по противодействию, расширение международного сотрудничества и обмен ведущим опытом.