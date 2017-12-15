Это было победой здравого смысла: Серж Саргсян — о подписании Соглашения Армения-ЕС

«Мы должны всегда двигаться в этом направлении, сопоставлять интересы, а не пытаться играть на противоречиях», – в эксклюзивном интервью телеканалу «Армения» 14 декабря заявил президент Армении Серж Саргсян, коснувшись подписания 24 ноября в Брюсселе нового соглашения Армении с ЕС. Об этом передает Panorama.am.

«Неверно рассматривать подписание нового соглашения с Евросоюзом через призму таких формулировок как уступка, компромисс. Я думаю, что действительно победил здравый смысл, и если какая-либо сторона подписывает соглашение, это означает, что стороны по части данного документа достигли, хотя бы, минимума из желаемого. Какими путями мы этого достигли? Это был чисто переговорный процесс», – отметил Серж Саргсян.

«Армения никогда не рассматривала диалог как средство противопоставления восточного и западного направлений. Мы всегда были уверены, что нужно сотрудничать, вести диалог и с Западом, и с Востоком, а конкретнее, с Россией, хотя и сложно РФ называть востоком», – сказал глава государства.

«В конце концов, и ЕС. и ЕАЭС обладают огромным рынком, и наша цель – стимулирование экспорта. То есть мы должны много производить и экспортировать. От нас зависит, насколько вырастет наша экономика, сколько товаров мы можем экспортировать. И эти товары мы равным образом можем экспортировать и в ЕС, и в ЕАЭС», – сказал президент, добавив: 28% нашего экспорта приходится на рынок ЕС, чуть больше – на рынок ЕАЭС.

«Мы всегда должны двигаться в этом направлении, сопоставлять интересы, а не пытаться играть на противоречиях. Кто пытается сыграть на противопоставлениях, всегда зарабатывает головную боль. Есть такие примеры», – указал президент.