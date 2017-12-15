Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:02 | Декабрь 15 2017
19:02 | Декабрь 15 2017

Процветание иранского народа отвечает интересам Армении: Серж Саргсян

Процветание иранского народа отвечает интересам Армении: Серж Саргсян

Выполнение Соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП) исходит из интересов как сторон, так и Армении. Об этом в интервью телеканалу «Армения»  заявил президент Армении Серж Саргсян, передает Panorama.am.

«Считаю, мы должны думать следующим образом: процветание иранского народа отвечает интересам Армении. Это полезно, поскольку приведет к активизации торговли, туристических потоков и контактов между нами», – сказал Серж Саргсян.

«Иран для Армении – дружественная страна. И у нас есть тысячелетний опыт контактов с Ираном. Существующий в настоящее время объем торгового оборота, уровень экономического сотрудничества для нас не является удовлетворительным, здесь существует огромный потенциал. И для реализации этого огромного потенциала необходимы стабильность в Иране, мир», – отметил глава государства.

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Рубрики: Международные, Политика

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