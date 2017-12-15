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18:04 | Декабрь 15 2017

Серж Саргсян: Лавров не представлял какого-либо нового предложения по карабахскому урегулированию

Серж Саргсян: Лавров не представлял какого-либо нового предложения по карабахскому урегулированию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не представлял какого-то нового концептуального подхода либо предложения по урегулированию карабахской проблемы.

Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в эксклюзивном интервью телеканалу «Армения», передает Panorama.am.

«Глава МИД РФ уверен, что карабахский конфликт возможно урегулировать в формате Минской группы ОБСЕ и предложенные принципы – единственные принципы, позволяющие урегулировать проблему», – сказал глава государства, коснувшись последнего регионального визита С.Лаврова.

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Рубрики: Международные, Политика

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