Военнослужащий 102-oй российской военной базы в Гюмри избил жену: готовятся материалы

Вчера в полдень на машине скорой помощи со следами побоев на голове, лице в Гюмрийский медицинский центр была доставлена жительница микрорайона «Муш», 24-летняя Кристина Гобечкина, которая сообщила врачам, что ее избил муж, 25-летний Павел Петухов. Он является военнослужащим 102-oй российской военной базы.

Заместитель директора Гюмрийского медцентра Армен Хачатрян сообщил нам, что нейрохирург Андраник Ованнисян и хирург Артур Саакян провели медицинский осмотр, сделали рентгенографию головы, сделали пострадавшей укол и отправили домой.

Прокурор Ширакского марза Карен Габриелян сказал, что готовятся материалы по признакам избиения.

Напомним, что согласно статье 118 УК РА, «нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, не повлекших последствий, предусмотренных статьей 117 настоящего Кодекса, наказывается штрафом в размере не свыше стократного размера минимальной заработной платы, либо исправительными работами на срок не свыше одного года, либо арестом на срок не свыше двух месяцев».