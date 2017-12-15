«Путин желает показать российским избирателям, что он политик-миротворец»: Рубен Сафрастян

«Действия России в Сирии способствовали усилению геополитических позиций РФ в регионе и в мире», – заявил вчера в ходе встречи с журналистами в пресс-центре информационного агентства «Арменпресс» директор Института востоковедения НАН РА Рубен Сафрастян.

Коснувшись вывода войск, господин Сафрастян отметил, что таким образом Россия решает геополитические и внутриполитические задачи: «Есть также и внутриполитические причины, связанные с президентскими выборами, намеченными на весну будущего года. Путин хочет показать российским избирателям, что он выступает как политик-миротворец. Со слов господина Сафрастяна, основные задачи по сирийскому вопросу, которые были поставлены перед военным вмешательством, решены.

Рубен Сафрастян подчеркнул, что Россия пытается вернуть те сильные позиции, которые на Ближнем Востоке имел СССР: «Россия пытается утвердить в этом регионе свой авторитет. Успешные военные операции в Сирии, конечно же, создают хорошую возможность для восстановления Россией своего авторитета на Ближнем Востоке и в арабском мире».

Согласно господину Сафрастяну, сейчас в сирийском процессе начинается этап переговорной, дипломатической борьбы, результат которой пока неясен: «Удастся ли Сирии добиться окончательного и справедливого разрешения этой запутанной проблемы, или возникнут факторы, которые провалят переговорный процесс?».

Рубена Сафрастяна беспокоит позиция Турции: «Россия выводит войска из Сирии, а Турция наращивает свои войска на севере Сирии. Заявления турецкой стороны свидетельствуют о том, что Турция намерена держать здесь свои вооруженные силы долго. Это мешает переговорному процессу. Не следует забывать, что вооруженные силы Турции находятся в Сирии не по просьбе правительства Сирии, а сами перешли границу Сирии и дислоцировались там, создав свои военные базы. И число военных баз Турция намерена довести до восьми. Это довольно серьезное число на территории другого государства, с учетом того, что нет разрешения от этого государства».

На вопрос, есть ли вероятность возобновления военных действий, господин Сафрастян ответил: «Значительная часть Сирии находится под влиянием тех сил, которые не признают правительство Асада. Есть опасность, что впоследствии отношения обострятся настолько, что начнутся военные действия».

На замечание, что глава МИД РА Эдвард Налбандян заявил, что весну 2018-го мы встретим без армяно-турецких протоколов, какую после этого можно ожидать реакцию со стороны Турции, господин Сафарян ответил: «Заявления и президента, и министра иностранных дел отражают те реалии, которые существуют. Турция отказалась от того процесса, осуществление которого предусматривали протоколы, и Турция не выказывает никакого желания предпринять какой-либо шаг для восстановления этих протоколов. Протоколы – мертвые документы, формально они есть, и совершенно логично, что Армения вынуждена до следующей весны затронуть эту проблему и в плане того, чтобы объявить протоколы аннулированными».

Говоря об армяно-турецких отношениях, Рубен Сафрастян заметил, что Турция берет на себя слишком много: «Выдвигает Армении условия, оказывает давление, пытается вмешиваться в процесс мирного урегулирования Арцахской проблемы. Со стороны Турции постоянно чувствуется давление на Армению и частью этого является то, что Турция закрыла процесс урегулирования отношений».