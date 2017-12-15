Выявленная СНБ террористическая группа «Сасна црер-2», призывала жечь дома членов РПА и взяться за оружие

Как мы уже сообщали, вчера СНБ распространила сообщение, согласно которому американский армянин пытался создать в Армении преступную группу, которая готовилась совершать вооруженные нападения на представителей власти.

СНБ обнаружила в интернете страницу пользователя Martin Avagyan, где содержатся призывы к вооруженному нападению.

Мы изучили содержание страницы, из которой становится ясно, что это «Сасна црер-2». На странице призывают, например, поджигать дома, машины, бизнес члена РПА Акоба Акобяна.

В одной из публикаций содержится призыв к народу вновь взяться за оружие и последовать призыву Варужана Аветисяна. В призыве написано, что исходя из правил безопасности, встречи не проводятся, каждый армянин/армянка может присоединиться, преодолеть страх, в качестве оружия используя любой предмет, попавший под руку: «Первые удары могут быть материальными, с нанесением ущерба людям, прислуживающим пирамиде власти».

В другой публикации написано: «Мы считаем целесообразным наказание и привлечения к ответственности столпов режима партизанскими методами и тактикой. Средства будут различными и болезненными, согласно степени вовлеченности, действия будут осуществляться как в Армении, так и за ее пределами».