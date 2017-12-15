Кто является координатором «Сасна црер-2»: выявленная СНБ группа имела военный штаб и проводила тайные собрания

Как мы сообщали, СНБ выявила так называемую группу «Сасна црер-2», которая на странице в Фейсбук действовала под псевдонимом Martin Avagyan. Группа, называемая «Бойцы – во имя справедливости», согласно СНБ, планировала проведение террористических актов в отношении представителей власти. А координировал группу Р.К. По всей вероятности, речь идет о Роберте Куркяне, который проживает в США, в штате Калифорния.

Кстати, Куркян в Фейсбук отмечен в друзьях у многих журналистов, проследив за его записями, становится понятным, что в основном целью являются должностные лица РПА – Серж Саргсян, Эдуард Шармазанов, Акоб Акобян, Эрмине Нагдалян, есть публикации и о бывшем члене Комиссии по государственно-правовым вопросам Ованнесе Саакяне и других.

Мы изучили публикации Martin Avagyan-а, призывы к насилию, которыми пользователи делились на своих страницах и всегда следили за записями на странице.

Прежде всего, на странице Мартина Авагяна опубликованы правила членства в этой группе, принципы секретности, написано, как необходимо внедряться. Согласно этим правилам, «присяга представляет собой рукописный текст на простом белом листе бумаги с отметкой в верхней части листа – БИС («Бойцы во имя справедливости», – ред.), указанием района проживания, например, БИС-Норк, БИС-Комитас, и ниже текстом присяги бойца во имя справедливости», который можно найти на страничке Martin Avagyan, и который будет анонимно опубликован на странице. Таких рукописных текстов на странице Мартина Авагяна было два-три.

На странице постоянно делаются призывы присоединиться к их борьбе и отмечается: «Безусловно, появятся ложные лидеры, которые будут призывать к мирной борьбе, но время работает во вред стране, и для спасения уже необходимы крайние меры. Ни один член захватившей страну преступной банды не останется безнаказанным. Они должны собственной жизнью и здоровьем возместить за смертельный удар, нанесенный стране». БИС имел специальный военный штаб, который установил правила дисциплины для своих «бойцов». Из публикаций становится ясным, что 20-22 января были проведены «секретные учения по принесению присяги» бойцов.

Многие из пользователей под этой публикацией пожелали бойцам «быть осторожными» и благословляли их.

В одной из записей членам группы даются такие советы: «Когда все остальные права репрессированы, право на восстание бесспорно. Наша страна нуждается в справедливости и правосудии. Присоединяйтесь к партизанскому движению. Будь сдержанным, следи за заявлениями БИС и действуй соответственно. Сторонись обсуждений в Фейсбуке».

Продолжение следует.