Вполне здоровое желание: Серж Саргсян – о желании Карена Карапетяна занять пост премьера после апреля 2018г: видео

В эксклюзивном интервью телекомпании «Армения» президент РА Серж Саргсян, в ответ на замечание по поводу того, что Карен Карапетян несколько раз говорил, что готов продолжить занимать пост премьер-министра, сказал: «Время еще не пришло. Когда придет, объявлю. В конце концов, мы имеем право решать, кто и где может работать более эффективно. Что касается желания Карена Карапетяна, то это вполне хорошее, здоровое и разумное желание. Карен Карапетян в качестве премьер-министра для нас приемлемая фигура. Не надо здесь чего-то выискивать. Я имею в виду искателей. Придет время, и мы объявим о наших решениях».

На замечание ведущего интервью Артака Алексаняна, что президент «не похож на должностное лицо, который завершает свою карьеру», Серж Саргсян ответил: «Во всех случаях правильный путь этот, надо до последнего момента добросовестно выполнять те обязанности, который ты взял на себя добровольно. Я должен быть готовым до последней секунды выполнять свои обязанности. А что будет потом – посмотрим».

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