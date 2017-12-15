Серж Саргсян довольно-таки усложняет игру: «Жаманак»

Серж Саргсян заявил, что ни одна должность не останется вакантной вне указанного срока, и все места, так сказать, будут заполнены вовремя. Какие места будут «заполнять» разные бывшие должностные лица?

Это, конечно, новая интрига, которая доказывает, что Серж Саргсян довольно-таки усложняет игру, что, в свою очередь, говорит о том, что решение, по всей вероятности, будет отличаться от его банального премьерства в апреле.

В дополнение к этому есть еще один заслуживающий внимания, но уже не по содержанию интервью эпизод, что за несколько часов до выхода в эфир интервью Саргсяна Служба национальной безопасности объявила о раскрытии группы, готовящей в Армении теракты и нападения, дестабилизацию, посягательства на государственных должностных лиц, в чем был обвинен проживающий в США некто Р.К., гражданин США, чьи данные были переданы сотрудникам правоохранительных органов США для его задержания.

В интервью Саргсяна это обстоятельство, конечно же, в содержательном плане каким-либо образом не затрагивалось, но в этом контексте было примечательно то, что в отличие от его выступлений в Следственном комитете и в Полиции несколько месяцев назад, на этот раз Серж Саргсян высказывался о сотрудниках правоохранительных органов не с замечаниями и недовольством, а в благожелательной тональности, констатируя, что они делают все возможное, чтобы контролировать ситуацию и решать проблемы.