Пресс-конференция Путина коротко: главное — от ВВС, видео

Тринадцатая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина оказалась одной из самых скупых на острые вопросы, однако несколько громких заявлений о выборах, оппозиции и резонансных уголовных делах российский президент все-таки сделал. Русская служба Би-би-си выбрала главное из его четырехчасового выступления.

О Сечине и громких уголовных делах

Пресс-конференция прошла накануне вынесения приговора бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сечин, основной свидетель и главный заявитель по делу, четыре раза проигнорировал повестку в суд и не пришел туда.

Вопрос о Сечине задала заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, заметив, что глава «Роснефти» так и не был допрошен в суде.

Путин в ответ высказался в традиционной для себя манере: решать подобные споры может только суд. В отсутствии Сечина на процессе Улюкаева Путине не увидел нарушения закона, однако сказал, что глава «Роснефти» все-таки мог бы и появиться: «Мог бы и прийти в суд! И повторить все, что он излагал в ходе предварительного следствия и допросов!».

Путин на конференции Путин о Сечине, Саакашвили и вообще: собрали для вас главное из президентского выступления в четверг. Posted by Русская служба Би-би-си — BBC Russian on Donnerstag, 14. Dezember 2017

Также Путин напомнил, что показания Сечина есть в самом деле. Правда, в суде они так и не изучались, а, значит, не могут учитываться пи вынесении приговора, отмечали ранее юристы.

О главе «Роснефти» Путина спросила и журналистка «Ведомостей» Маргарита Папченкова. Она, в частности, напомнила, что налоговые льготы получила только «Роснефть» для работы на месторождении Самотлор и спросила, в чем заключается подход в распределении преференций. «Имя этому подходу — Игорь Иванович Сечин», — констатировала Папченкова.

«Имя этому решению — не Сечин, а [глава Минэнерго ]Новак Александр Валентинович», — возразил Путин. И добавил, что в администрации предоставление льгот для Самотлора считают справедливым.

Об оппозиции

Во время пресс-конференции Путина дважды спросили о причинах низкого уровня политической конкуренции в России. «Почему в Российской Федерации почти за 20 лет вашего правления не появился нормальный влиятельный кандидат от оппозиции, политик номер два?» — поинтересовался Александр Юнашев из Life.

«Не мне же самому для себя конкурентов воспитывать. Хотя политическая среда и экономическая у нас должна быть современной, — отреагировал президент. — Когда мы говорим об оппозиции — важно не только шуметь на площадях и говорить об антинародном режиме».

По словам главы государства, когда граждане страны смотрят на то, что предлагает оппозиция, у них возникают большие сомнения — «нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую повестку дня». Это заявление Путин сделал на следующий день после того, как основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал программу, с которой намерен идти на президентские выборы.

Фамилию самого Навального Путин на пресс-конференции так и не назвал. Но вместо него это сделала Ксения Собчак, которая также заявила о желании принять участие в выборах. Ей дали слово сразу после главы мурманского рыбокомбината, который задал вопрос, притворившись журналистом.

Собчак в своем выступлении заявила, что считает уголовные дела против Навального сфабрикованными, а также пожаловалась на то, что ей сложно вести кампанию, так как бизнесмены боятся сотрудничать с оппозиционерами: «Они понимают, что сегодня быть оппозиционером — это либо тебя убьют, либо тебя посадят. Почему так происходит?»

«По поводу персонажей, которых вы упомянули. Вы что хотите, чтобы у нас бегала такая пара — он и Саакашвили? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому, вы хотите госпереворота», — добавил президент, заявив, что власть не должна быть «похожа на бородатого мужика, который выковыривает капусту из бороды».

Об Украине

Вопрос о конфликте на Украине поднял журналист УНИАН Роман Цимбалюк, который назвал позицию Путина по Донбассу абсурдной и заявил, что Россия отправляет на Украину «своих решал». Он спросил, если ли у президента желание обменять плененных на Украине россиян на осужденных в России украинцев.

Вопрос про Украину следом задала корреспондент РИА Новости Елена Глушакова, которая спросила, эффективны ли «минские договоренности» для решения конфликта. Она также попросила Путина оценить деятельность Михаила Саакашвили на Украине.

Путин в ответ на вопрос РИА Новости сказал, что у минского формата «низкая эффективность из-за позиции киевской власти».

Отвечая на вопрос журналиста УНИАН, он повторил, что первоисточник конфликта на Украине — «государственный переворот и вооруженный захват власти». «Часть народа Украины с этим не согласилась, а с несогласными начали бороться с помощью спецслужб и вооруженных сил», — так Путин охарактеризовал причины возникновения гражданской войны на Украине. Президент в очередной раз заявил, что российской армии на территории Донбасса нет.

Также он заявил, что «в преддверии Нового года и Рождества нужно сделать добрый шаг» — совершить обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками.

Ответил президент и на вопрос про Саакашвили. «То, что делает Саакашвили — это плевок в лицо грузинского и украинского народов. Он был президентом Грузии, а теперь носится по площадям и кричит, что он украинец», — заявил Путин.

После этого он стал размышлять об историческом и территориальном устройстве России и заявил, что «в основе своей мы [Россия и Украина] — один народ».

О Кадырове

Владимир Путин дважды похвалил главу Чечни Рамзана Кадырова во время своей пресс-конференции. Первый раз он вспомнил о нем, отвечая на вопрос чеченского журналиста из «Учительской газеты», который рассказал, что путешествовал по Сирии. Журналист попросил Путина отправить его на работу в Дамаск, чтобы помогать беженцам и детям-сиротам.

«Там уже есть человек из Чечни, его фамилия Кадыров. Он помогает детей вывозить, это очень правильно», — ответил президент.

Второй раз Путин похвалил Кадырова в ответ на просьбу чеченской журналистки прокомментировать критику, звучащую в адрес властей Чечни из-за вывоза из Сирии российских детей, которых увезли с собой желающие присоединиться к радикальным формированиям.

«То, что Кадыров делает, — благородное дело. Дети не принимали решения ехать в зону конфликтов, и мы не можем их там бросить. Рамзан все правильно делает, пусть продолжает», — заявил Путин.

На прошлых пресс-конференциях журналисты, в том числе, Ксения Собчак, задавали Путину критические вопросы о главе Чечни, однако в этом году их не было.

О налоговой амнистии

Во время пресс-конференции Путин предложил подумать о масштабной налоговой амнистии и списать долги граждан и индивидуальных предпринимателей. По его словам, некоторые налоги — например, на капремонт, легли на бизнес и граждан «тяжким бременем» и не отвечают интересам государства.

Задолженности, продолжил Путин, во многом возникают из-за несовершенства нашей налоговой системы. Президент рассказал, что у 42 млн человек накопились долги на 41 млрд рублей.

Путин пояснил, что налоговая амнистия может коснуться и предпринимателей. «Это 15 млрд рублей и касается 2,9 млн человек», — зачитал цифры Путин.

Фото — ВВС