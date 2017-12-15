Роберт Куркян подтвердил информацию: СНБ разыскивает его, как подстрекателя вооруженного восстания

В беседе с нами зарегистрированный в Фейсбуке человек под именем Robert Koorkian подтвердил информацию, что СНБ Армении разыскивает именно его.

Напомним, что согласно релизу СНБ, Р.К. в сентябре зарегистрировал фальшивую страничку под псевдонимом Martin Avagyan, и создана особая группа, которая была готова к террористическим акциям.

На наш вопрос, действительно ли он планировал совершать террористические акты, Куркян ответил: «Против меня выдвинуто обвинение, что я провоцировал людей на вооруженное восстание… СНБ, как всегда, искажает».