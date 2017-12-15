Гость газеты «Паст» – депутат Национального Собрания Армении, член фракции «Елк» Геворг Горгисян

– Г-н Горгисян, было объявлено, что с вступлением в силу новой Конституции Артак Зейналян станет кандидатом на пост президента от фракции «Елк». Чем вы обосновываете свой выбор?



– Мы считаем, что Артак Зейналян сможет наилучшим образом реализовать полномочия президента, определенные новой Конституцией. Он имеет безупречное прошлое, участвовал в карабахской войне, имеет опыт работы в исполнительной власти, занимал должность заместителя министра здравоохранения и имеет глубокие познания в конституционной и правовой сфере. В то же время он много лет занимается защитой прав граждан. Другими словами, у него есть возможность, чтобы институт президента в нашей стране стал тем серьезным звеном, контролирующим парламент и правительство.

– Я думаю, что в нынешней кризисной ситуации нашей стране нужны больше патриотические лидеры, чем хорошие специалисты.



– Так не бывает, более патриот может быть плохим специалистом и повести страну к гибели.

– То есть, в случае вашего кандидата, эти два свойства совпали, и это один из лучших вариантов?

– Покажите хоть одного, кто настолько преданно служил Республике Армения, как Артак Зейналян. Скажу больше, в настоящее время ни одна политическая сила не может выдвинуть кого-то кандидатом в президенты в качестве соперника Артаку Зейналяну.

Гоар САРДАРЯН