Лидеры стран-членов ЕС единодушно продлили санкции против России

Лидеры стран Евросоюза решили продлить экономические санкции против России до середины 2018 года. Об этом сообщил в своем «Твиттере» председатель Европейского совета Дональд Туск, передает ВВС.

EU united on roll-over of economic sanctions on Russia.

— Donald Tusk (@eucopresident) December 14, 2017