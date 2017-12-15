И вновь о прагматизме

Отношения между Турцией и Израилем снова испортились. И, кстати, снова из-за Палестины. Это означает, что в Кнессете Израиля снова начнут говорить о признании Геноцида армян. Кого-то данное обстоятельство может быть вдохновит. Но напрасно. Прежде всего, вряд ли это произойдет, поскольку это всегда легкая политическая тема для шантажа. И самое главное, что от признания или непризнания Геноцида для нас ничего не изменится.

Другой вопрос, когда в этой ситуации Азербайджан также признает Восточный Иерусалим столицей Палестины, Израиль может в течение некоторого времени не продавать оружие нашему военному противнику. Вот это та цель, ради которой стоит приложить усилия, поскольку она напрямую связана с безопасностью нашего государства. А не то мечтать о «мировой справедливости» …

Я вновь говорю о прагматизме. Но только лишь одним прагматизмом двигаться вперед невозможно. Точно также и мечтами. Только оба вместе они приносят успех как человеку, так и нации. Мечтать, да, нужно. Вопрос в том, о чем мечтать. О том, что Путин начнет воевать с турками, и в результате подарит нам гору Арарат? Что Армения станет от моря до моря? Что захватим Баку? Это не мечты, а иллюзии закомплексованных людей. Это несколько смахивает на обывательские разговоры живущих в Армении: «Черт побери эту судьбу, почему у меня нет четырех «Брабусов», как у того богача?». Я верю в то, что когда человек или нация чего-то очень хочет, это становится реальностью. Однако вышесказанное не относится к реалистичным желаниям, это праздные разговоры, авторы которых сами знают, что они никогда не осуществятся.

Например, я мечтаю, чтобы Армения стала технологически развитым, правовым, демократическим государством, где граждане будут иметь ясные цели, будь то индивидуальные или общественные, где царит общественная солидарность и толерантность. Это и есть, на мой взгляд, реалистичные национальные устремления, а не то, что десятилетиями принято называть высокими именами.