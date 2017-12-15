Американские истребители F-22 перехватили российские штурмовики Су-25 в небе над Сирией

Два американских истребителя F-22 в четверг, 14 декабря, перехватили российские штурмовики Су-25 в воздушном пространстве Сирии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на телеканал CNN. Это произошло после того, как российские самолеты пересекли границу контролируемого международной антитеррористической коалицией (под руководством США) воздушного пространства на восточном берегу реки Евфрат.

По сообщениям CNN, американские истребители сделали предупредительные выстрелы. «F-22 совершили серию маневров с целью убедить Cу-25 покинуть воздушное пространство, включая пуск сигнальных ракет и неоднократные попытки связаться с российскими пилотами по линии экстренной связи», — отметил представитель ВВС США.

Накануне президент России Владимир Путин нанес необъявленный визит на авиабазу Хмеймим в Сирии и приказал начать вывод российских войск из Сирии. «Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил 11 декабря Путин в выступлении перед военнослужащими.