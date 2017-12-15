НАТО готово продолжать оказывать поддержку ВС Армении: посол США в Армении

В конце этой недели в Армению прибудет заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер. Посол США в Армении Ричард Миллз вчера в беседе с журналистами отметил, что хотя он не может говорить от имени высокопоставленного чиновника НАТО, но может сказать, что она заявит, что НАТО готово продолжать оказывать поддержку Вооруженным силам Армении. Об этом передает Радио Азатутюн.

«Я не могу говорить от ее имени, однако Соединенные Штаты также являются страной-членом НАТО, и я могу сказать, что она еще раз заверит, что мы готовы обеспечить необходимое обучение, помощь, поддержку всем силам, участвующим в миротворческих операциях в составе сил НАТО, чтобы они могли успешно выполнить работу», — сказал посол США.

По его словам, уже в понедельник Гетемюллер проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами Армении. Согласно официальным сообщениям, высокопоставленного представителя Североатлантического альянса примут президент Армении Серж Саргсян, министр обороны Виген Саргсян и министр иностранных дел Эдвард Налбандян.

В преддверии визита заместителя генсека НАТО посол одной из ключевых стран альянса вчера также выразил надежду на то, что сотрудничество между Арменией и НАТО будет углубляться, что будет способствовать укреплению Вооруженных сил Армении.

«Армянам следует гордиться теми военнослужащими, которые участвуют в миротворческой миссии в Афганистане. Они в составе НАТО способствуют обеспечению безопасности, стабильности и демократии в Афганистане, чтобы эта страна не стала безопасным местом для террористов, и вклад армянских военнослужащих в успех этой миссии очень важен», — сказал посол Миллз.

В рамках проводимой в эти дни в Армении «Недели НАТО» сегодня из Министерства иностранных дел Армении была обеспечена прямая связь с находящимися в Афганистане армянскими военнослужащими. Пообщаться с ними пришли члены их семей.

Начальник управления оборонной политики Министерства обороны Армении Левон Айвазян вчера в беседе с Радио Азатутюн сказал, что Армения продолжает сотрудничество со странами-членами НАТО в двустороннем формате. Что касается предстоящего визита заместителя генерального секретаря НАТО, то Айвазян сказал, что сюрпризов они не ожидают, с представителем альянса они будут обсуждать дальнейшие программы.

А заместитель министра иностранных дел Армении Ашот Овакимян в свою очередь отметил, что визит заместителя генерального секретаря НАТО важен, он является «продолжением диалога».

Вчера генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу свои верительные грамоты вручил руководитель миссии Армении в этой организации Гагик Ованнисян. Столтенберг поблагодарил за вклад Армении в операции по поддержанию мира в Афганистане и Косово. В миссиях НАТО в Афганистане и Косово Армения в настоящее время участвует с 121 и 35 военнослужащими соответственно.

По просьбе генерального секретаря НАТО глава армянской миссии также представил нынешний этап процесса урегулирования карабахского конфликта.

Фото — Радио Азатутюн