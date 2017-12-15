Постпред США в ООН: «США создадут коалицию, противостоящую Ирану»

Голос Америки. США будут работать над созданием международной коалиции, противостоящей Ирану, заявила в четверг постпред США в ООН Никки Хейли, продемонстрировав наглядные свидетельства причастности Тегерана к поставкам оружия в Йемен.

«Вы увидите, как мы создадим коалицию, по-настоящему противостоящую Ирану и тому, что он делает», – сказала Хейли на состоявшейся в четверг пресс-конференции, стоя перед обломками иранской ракеты, выпущенной, по словам постпреда США в ООН, с территории Йемена по Саудовской Аравии.

Ранее Миссия США в ООН сообщила, что Никки Хейли на пресс-конференции в четверг расскажет о «продолжающейся дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке» в других регионах мира.

Хейли прокомментировала доклад ООН о соблюдении ядерного соглашения между Ираном и шестью мировыми державами (США, Великобританией, Китаем, Францией, Россией и Германией), которое также призывает Иран не разрабатывать баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

Как сообщили в преддверии выступления Хейли, она представит «неоспоримые доказательства» того, что Иран не соблюдает международные обязательства и пытается скрыть свою деятельность.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерное соглашение, которое его предшественник Барак Обама продвигал как лучший способ предотвратить появление ядерного оружия у Ирана. Обе администрации выступали против испытаний баллистических ракет в Иране, в то время как Иран настаивает, что не занимается разработкой ядерного оружия и имеет право работать над ракетами в рамках обороны.

В докладе для Совета Безопасности генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал США соблюдать свои обязательства по ядерному соглашению и «подумать о более широких последствиях для региона, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги». Он также призвал Иран «тщательно рассмотреть опасения, высказанные другими участниками плана».

США и Саудовская Аравия обвиняют Иран в предоставлении оружия мятежникам-хути в Йемен, в том числе ракет, которые были запущены по Саудовской Аравии в июле и ноябре.

Иран отрицает, что предоставлял оружие хути.

Гуттереш в своем докладе сообщил, что ООН расследует эти обвинения, и хотя изучение обломков ракет «указывают на общее происхождение», эксперты организации еще не закончили анализ информации.

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