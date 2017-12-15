Фонд МО: в настоящее время выплачено компенсаций более чем на 360 миллионов драмов

13 декабря в административном комплексе Министерства обороны РА состоялось очередное 4-е заседание Попечительского совета Фонда страхования военнослужащих, на котором обсуждался проект бюджета Фонда на 2018 год, график работ на 2018 год, а также проект программы «Послы Фонда». В законопроекте предлагается иметь в зарубежных городах с многочисленной армянской общиной «послов Фонда», которые будут работать со структурами диаспоры, более подробно представляя деятельность Фонда.

Как сообщается в пресс-релизе Министерство обороны РА, Попечительский совет утвердил бюджет Фонда на 2018 год, который предусматривает обеспечение поступлений в размере примерно 5,3 млрд. драмов обязательных взносов, 81 млн. драмов за счет добровольных пожертвований и около 500 млн. драмов от управления активами фонда.

Согласно представленному отчету о проделанной работе за последний год, по состоянию на 13 декабря собранные суммы составили 5,27 млрд. драмов в качестве обязательных выплат, а также 77 млн. драмов в виде пожертвований.

Отметим, что Фонд защиты солдат был создан по инициативе министра обороны Вигена Саргсяна для оказания социальной поддержки семьям погибших военнослужащих и военнослужащих, пострадавших во время боевых действий.

С 1 января 2017 года по сегодняшний день Фонд предоставил компенсацию семьям 27 погибших военнослужащих и 6 военнослужащим, получившим ранения в ходе боевых действий. В общей сложности в настоящее время в качестве компенсации было предоставлено более 360 миллионов драмов.