Рустамян уверяет, что он – «не Брюс Ли», а Марукян утверждает: «Брюсами Ли являемся мы сами»

По словам депутата от АРФ Дашнакцутюн, после апреля никого обожествлять не будут, а представитель «Елк» предупреждает: будет неконтролируемый премьер-министр

Глава парламентской фракции АРФ Дашнакцутюн Армен Рустамян в ходе брифинга в парламенте заявил: «А когда это выборы не фальсифицировались?», отметив, что предвыборные взятки, которые раздавали на последних парламентских выборах, исказили весь избирательный процесс. И это говорит представитель политической силы, составившей коалицию с РПА и признавшей результаты этих выборов легитимными. В беседе с «Аравот» Армен Рустамян, в частности, отметил: «Эти взятки не оказали влияния на результаты выборов, поскольку люди пошли на избирательные участки и проголосовали. За каждым избирательным бюллетенем стоит конкретный человек, и в этом смысле не повлияли. Мы не можем сказать, что число бюллетеней в избирательных урнах не соответствует числу проголосовавших избирателей». По словам Рустамяна, люди могли взять деньги и проголосовать за того, за кого они хотели, но не сделали: «Они проголосовали так, как им сказали заплатившие деньги лица, такой была ситуация».

На наше вопрос, разве не нужно конкретно указывать, кто именно раздавал предвыборные взятки, Рустамян ответил: «Мы знаем, кто раздавал и неоднократно об этом говорили, сейчас снова об этом говорить? Поименно никто сказать не может». На наше замечание — Вы можете сказать. Рустамян ответил: «Если никто не смог этого сделать, я Брюс Ли что ли»?

На вопрос о том, что касательно допустивших злоупотребления глав сельских администраций Вы сказали, что есть и наша вина, мы допустили, промолчали, но Вы и сейчас молчите, возможно, несколько лет спустя снова скажете — мы знали, но промолчали, допустили, Рустамян ответил: «Я не тот человек, который бросает слова на ветер. Я не могу назвать имена людей, на счет которых у меня есть достаточно доказательств. Я знаю о явлении, говорю о том, о чем знаю, о чем не знаю, о том не говорю без конкретных фактов».

Депутат от фракции «Елк» Эдмон Марукян в беседе с нами, комментируя слова Рустамяна, заявил: «Мы являемся Брюсами Ли. Дело Зибиликс — именно такое дело. Все данные есть, во всех деталях — как войти в дом, как поздороваться, как дать деньги — в туалете или в спальне, все это в деле есть. Мы назвали эти имена, задержите их. А дело Зибиликс замяли, сейчас мы пытаемся обжаловать в разных инстанциях». Комментируя последние заявления президента Сержа Саргсяна о местном самоуправлении, Армен Рустамян отметил, что согласно новой Конституции, глав общин, допустивших злоупотребления, больше не смогут прощать, больше не может быть ходатайства, поскольку это не будет зависеть от одного лица.

На наш вопрос, какая статья старой Конституции позволяет президенту прощать допустивших злоупотребления глав общин, учитывая ходатайства, Армен Рустамян ответил: «Ни одна Конституция не говорит, занимайтесь воровством, однако роль и значение Конституции заключается еще и в том, чтобы в случае воровства были соответствующие механизмы, речь идет об этом. В этом и заключается суть новой Конституции. Новая Конституция не поощряет совершение преступления, такого в мире нет, однако Конституция остается на бумаге до тех пор, пока нет механизмов, чтобы четко определялись инструменты предотвращения преступлений. Сейчас эти инструменты будут появляться».

На вопрос, не нужно ли, в первую очередь, политической воли, он ответил: «Политическая воля нужна, однако только этого не достаточно, только политическая воля приводит к обожествлению лица, проявляющего ее. В тоталитарном режиме политическая воля есть, и он делает то, что хочет. Подобные вещи прощались, поскольку система и все остальные механизмы не создали инструментов для их предотвращения. У нас не было такой системы, будь то Серж Саргсян или другой президент до него».

А по словам Эдмона Марукяна, большим блефом является то, что Армения, якобы переходит к парламентской системе правления, на самом деле никаких изменений не будет, если сейчас все рычаги находятся в руках Сержа Саргсяна, он решает, то потом будет решать премьер-министр, опять же, единолично: «Необходимые рычаги и полномочия не были делегированы парламенту в соответствии с сегодняшними конституционными законами, которые мы признаем, и парламент не получает рычагов, которые могли бы уравновесить исполнительную власть. Армения становится премьерской страной. У нас будет премьер-министр с президентскими полномочиями, неконтролируемый премьер-министр, запомните, все будет решать один человек, и парламент не сможет уравновесить. В парламенте Армении нет 30-процентной оппозиции, которая должна была быть. Одна из оппозиционных фракций — «Елк», чтобы обратиться в КС, например, должна попросить у ППА подписи, если ППА не подпишет, то мы не сможем обратиться. У них не было видения, чтобы Армения стала советской страной, вся сила сейчас будет в руках исполнительной власти, и после апреля вы увидите, что механизмов уравновешивания и взаимного контроля не будет. Если действующей Конституцией президент прощал допускающих злоупотребления глав общин, то и премьер-министр будет прощать, изменений не будет».

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН

Газета «Аравот»

13.12.2017г