Мэрия Еревана вырубила деревья и заменила их новыми саженцами: «A1+»

На днях в начале улицы Комитас, напротив супермаркета «Фреш» были срублены четыре дерева. В ответ на запрос «А1+» мэрия Еревана не отвергла данного факта.

Из управления охраны природы сообщили, что по адресу Комитаса-1 напротив супермаркета «Фреш» четыре платана были полностью высохшими. Чтобы прояснить причину высыхания вышеупомянутых деревьев, были взяты образцы почвы и, согласно лабораторным данным, никаких вредных веществ в почве обнаружено не было.

Согласно сообщению мэрии, высохшие платаны были срублены, и вместо них посажены новые саженцы той же породы, посадку которых с соответствующего разрешения осуществила компания «Арабкир-озеленение».

Подробности – в репортаже «A1+»