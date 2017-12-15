Квартиры недавно построенного квартала «Муш» в Гюмри повсеместно распродаются

Во вторник губернатор Ширака Артур Хачатрян пригласил к себе из 7 разных сел семьи, оставшиеся без крова в результате землетрясения, с целью предоставления им безвозмездной финансовой помощи для решения жилищной проблемы. Наше внимание привлекло то, что большая часть приглашенных намерены купить квартиры в новом квартале Гюмри «Муш», и многие уже даже договорились с хозяевами квартир. Об этом они и сообщили в беседе с губернатором.

Aravot.am попросил прокомментировать ситуацию исполнительного директора Фонда «Гюмри без домиков» Гариба Арутюняна, поинтересовавшись у него, как знающего человека, неужели квартиры в недавно построенном квартале «Муш» повсеместно распродаются и цены на них настолько доступны, что многие стремятся купить квартиру именно там?

«Не сказал бы, что в микрорайоне «Муш» квартиры дешевые. Если они изъявят желание приобрести квартиры в микрорайонах «Мясокомбинат» или «Железнодорожной», и тем более в Бульварном микрорайоне, то смогут купить по более доступным ценам. В микрорайоне «Муш» стоимость квартир в рамках средних цен, а сравнительно дорогие квартиры в микрорайоне «Ани». Например, 3-комнатные квартиры здесь начинаются от 15 тысяч долларов, есть и 18-тысячные.