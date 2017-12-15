Квартиры недавно построенного квартала «Муш» в Гюмри повсеместно распродаются

Во вторник губернатор Ширака Артур Хачатрян пригласил к себе из 7 разных сел семьи, оставшиеся без крова в результате землетрясения, с целью предоставления им безвозмездной финансовой помощи для решения жилищной проблемы. Наше внимание привлекло то, что большая часть приглашенных намерены купить квартиры в новом квартале Гюмри «Муш», и многие уже даже договорились с хозяевами квартир. Об этом они и сообщили в беседе с губернатором.
Aravot.am попросил прокомментировать ситуацию исполнительного директора Фонда «Гюмри без домиков» Гариба Арутюняна, поинтересовавшись у него, как знающего человека, неужели квартиры в недавно построенном квартале «Муш» повсеместно распродаются и цены на них настолько доступны, что многие стремятся купить квартиру именно там?
«Не сказал бы, что в микрорайоне «Муш» квартиры дешевые. Если они изъявят желание приобрести квартиры в микрорайонах «Мясокомбинат» или «Железнодорожной», и тем более в Бульварном микрорайоне, то смогут купить по более доступным ценам. В микрорайоне «Муш» стоимость квартир в рамках средних цен, а сравнительно дорогие квартиры в микрорайоне «Ани». Например, 3-комнатные квартиры здесь начинаются от 15 тысяч долларов, есть и 18-тысячные.
Здания в микрорайоне «Муш» новостройки, квартиры отделанные, и потому на них спрос большой. Но как экономист скажу, что эта рыночная ситуация создана искусственно, реального спроса нет или он невысок. Если вы хотите найти квартиру для покупки, то их полно, продают многие, большинство людей не живут в своих квартирах, и половина тех, кто не живет, продают. Я убежден, что большинство получивших в квартале «Муш» квартиры уже продали свое жилье. И эти квартиры продаются не в первый раз», – говорит Гариб Арутюнян.