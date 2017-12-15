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10:14 | Декабрь 15 2017

Представлена новая антикоррупционная стратегия Правительства Армении

Представлена новая антикоррупционная стратегия Правительства Армении

Вчера на заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян заявил, что правительство планирует разработать новую амбициозную антикоррупционную стратегию. Коснувшись принятой в 2015 году антикоррупционной стратегии, премьер- министр сказал, что за это время по инициативе Правительства был осуществлен ряд мероприятий, направленных на борьбу против коррупции и предотвращения явлений коррупции.

Ряд исходящих из стратегии мероприятий, как сказал премьер-министр, пока еще находятся в процессе. Однако необходимо на этом этапе осуществить мероприятия, направленные на разработку новой претенциозной антикоррупционной стратегии: «Параллельно надо внедрить механизмы мониторинга выполнения стратегии и оценки результатов».

Премьер-министр поручил руководителям исполнительных органов страны в установленные сроки завершить работы по разработке необходимых законодательных пакетов и выполнению мероприятий, исходящих из действующей антикоррупционной стратегии, а также в 30-дневный срок по отраслям разработать предложения относительно новой антикоррупционной стратегии и представить их в Министерство юстиции.

Премьер-министр сказал, что к разработке нового документа необходимо привлечь по мере возможностей представителей гражданского общества, предпринимателей, юристов, ученых и другие заинтересованные органы.

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Рубрики: Политика

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