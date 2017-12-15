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13:54 | Декабрь 15 2017

Заключенным-иностранцам в Армении будет предоставлена возможность видеозвонка

Заключенным-иностранцам в Армении будет предоставлена возможность видеозвонка

Иностранным задержанным или осужденным лицам, чьи близкие родственники не в состоянии посещать их, будет предоставлена возможность для двух видеозвонков в месяц продолжительностью 20 минут. Об этом мы узнаем из повестки заседания правительства.

Если правительство одобрит проект, то такая возможность лицам, содержащимся под стражей, будет предоставлена ​​ с 1 ноября следующего года.

Видеозвонок может осуществляться в присутствии представителя администрации, с предварительным уведомлением об этом задержанного или осужденного лица. Согласно проекту, видеовызов будет организован из комнаты следственного изолятора или исправительного учреждения, оснащенной техническим оборудованием.

Цель, согласно приводимым обоснованиям министра юстиции Давида Арутюняна, поддерживание связи с семьей и внешним миром для задержанных и заключенных, соблюдения их права на свидания, телефонные звонки, ведение корреспонденции и т.д.

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Рубрики: Право

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