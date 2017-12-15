Эдвард Налбандян в Афинах: мы договорились создать специальную рабочую группу между МИД Армении и Греции

Выступление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Кодзиасом

Дорогой Никос,

Дамы и господа,

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить моего друга и коллегу Никоса Кодзиаса за приглашение и исключительно теплый прием.

Армения и Греция, наши братские народы связаны многовековыми теплыми отношениями, традиционно глубокой взаимной симпатией, взаимной поддержкой и солидарностью.

Мы часто встречаемся с министром Кодзиасом на различных международных платформах. Недавно я принял его в Ереване, a сейчас рад быть в Афинах для продолжения наших обсуждений.

Ранее сегодня я имел честь встретиться с Президентом Республики Греция Прокопиосом Павлопулосом и обменяться с ним мнениями по вопросам армяно-греческих отношений.

Мой визит начался вчера с лекции в Министерстве иностранных дел. Я хотел бы еще раз поблагодарить за предоставленную возможность представить наши подходы по региональным вопросам и ряду приоритетов внешней политики Армении.

В ходе встречи мы с моим коллегой коснулись процесса реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Армении в Афины в прошлом году.

Как отметил министр Кодзиас, мы обсудили широкий круг вопросов, связанный с двухсторонней и многосторонней повесткой дня.

Мы коснулись путей дальнейшего углубления политического диалога, укрепления экономического сотрудничества, активизации партнерства в области двусторонней торговли, обороны, образования, науки, культуры, туризма и во многих других сферах.

Мы обменялись мнениями насчет потенциала наших экономических отношений, которые можно было бы расширить за счет работы межправительственной комиссии и организации бизнес-форумов. Были обсуждены также и вопросы, связанные с возможным участием греческих компаний в зонах свободной торговли Армении, использованием потенциала в рамках отношений Армения-ЕС, перспективами сотрудничества между Грецией и Евразийским экономическим союзом.

Мы подчеркнули, что между двумя странами существует прочная правовая основа, которая может служить основой для дальнейшего укрепления наших связей. В этом контексте во время нашей встречи в Ереване мы договорились создать специальную рабочую группу между министерствами иностранных дел Армении и Греции, с целью обобщения проделанной работы и изучения новых возможностей. Я рад, что группа уже создана и даже провела свою первую встречу в Афинах в октябре этого года под председательством Генерального секретаря МИД Армении и заместителя министра иностранных дел Греции.

В Ереване я также обсудил с моим коллегой возможности сотрудничества между многочисленными армянскими и греческими диаспорами. Сегодня мы продолжили обмен мнениями по этому вопросу. Я рад, что оба наши министерства активно участвуют в раскрытии полного потенциала этих связей.

Мы подчеркнули важность расширения сотрудничества между нашими парламентами. Мы убеждены, что двусторонние визиты парламентских делегаций могут углубить диалог между нашими парламентами, а также укрепить сотрудничество в рамках международных парламентских ассамблей.

В ходе переговоров в центре нашего внимания были вопросы активизации двустороннего сотрудничества на международных платформах, особенно, в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Как вы, наверное, знаете, в следующем году в Армении пройдет саммит Международной организации Франкофонии, которая объединяет 84 страны, в том числе и Грецию. А представил своему коллеге подготовительные работы к саммиту.

Через несколько дней Армения примет председательство Организации Черноморского экономического сотрудничества, и в этом контексте мы коснулись встречи министров ОЧЭС, которая пройдет в Киеве.

В контексте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, мы обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между Арменией и Европейским союзом.

Мы также обсудили актуальные региональные и международные проблемы. Затронули кипрский вопрос. Министр Кодзиас представил последние события в этом направлении. Армения поддерживает усилия Греции и Кипра в этом отношении.

Я представил своему коллеге процесс урегулирования карабахского конфликта, совместные усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по содействию мирному урегулированию конфликта.

Конечно, мы обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Уважаемый Никос,

Еще раз спасибо за теплый прием и продуктивные обсуждения.

Пресс-служба МИД Армении