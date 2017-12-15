Посольство США — о деле по подготовке терактов: «Мы работаем с правоохранителями Армении» — Aysor.am

Посольство США в Армении работает с правоохранителями Армении по делу о подготовке на территории республики теракта гражданином США армянского происхождения.

В ответ на запрос издания Aysor.am в посольстве заявили: «В связи с этим делом мы работаем с правоохранителями Армении. Исходя из интересов следствия, на данный момент не можем предоставить дополнительные сведения».

Ранее СНБ Армении сообщило, что гражданин США, армянин по национальности, Р.К. в сентябре 2017 года в социальной сети Facebook зарегистрировал фейковый аккаунт «Martin Avagyan», посредством которого распространялись призывы к осуществлению насилия в отношении представителей правоохранительных органов и должностных лиц РА, совершению взрывов и поджогов и формированию подобным образом атмосферы всеобщего страха.

Кроме того, согласно добытым доказательствам, Р.К. советами, указаниями и предоставлением средств посредством сообщников готовил осуществление терактов на территории Армении.

Фото — Aysor.am