Галуст Саакян: РПА уже определилась – премьер-министром станет Серж Саргсян: видео

В РПА все уже определились, кто будет кандидатом в премьер-министры. Выступая перед журналистами в парламенте, экс-спикер Национального Собрания Галуст Саакян сказал: «Вы можете спросить у любого в РПА, и я сомневаюсь, что вам кто-то ответит иначе. Человек, который прошел через общую судьбу нашей страны, независимость, войну, испытания, и имеет политическую опору – это Серж Саргсян».

В ответ на вопрос одного из журналистов, а разве не имеет права быть премьер-министром Карен Карапетян, не принимавший участия в процессе установления независимости страны, Галуст Саакян разъяснил, что у него нет политической поддержки. «… Вы всегда упоминаете Карена Карапетяна… Я же говорю, что будет Серж Саргсян. Мы должны делать все, чтобы он захотел это. Не может быть такого, чтобы Серж Саргсян не захотел стать премьер-министром».

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