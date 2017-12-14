Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:52 | Декабрь 14 2017
20:52 | Декабрь 14 2017

«Что нужно сделать, чтобы не зависеть от прихотей этой конкретной российской воинской части?»

«Что нужно сделать, чтобы не зависеть от прихотей этой конкретной российской воинской части?»

«Почему мы не можем отремонтировать этот участок дороги, который имеет важнейшее значение, и что мы должны сделать, чтобы в подобных случаях не зависеть от прихотей конкретной российской военной части?», – этот вопрос сегодня в парламенте поднял член фракции «Елк», депутат Геворг Горгисян. Рчь идет о 40-метровом участке побережья реки Аракс на участке межгосударственной магистрали М-2 Ереван-Горис-Мегри-Иран протяженностью 379 + 200 км, о чем «Аравот» уже писал.

Сегодня правительство приняло решение о прекращении действия договора по ремонту, поскольку руководство воинской части РФ 2393 не дало согласия на проведение работ. «Река Аракс граничит с Исламской Республикой Иран, а наши прибрежные территории контролируются погранчастью №2393 Российской Федерации».

Позже, после заседания правительства, глава Государственного комитета по водным ресурсам Арсен Арутюнян попытался убедить журналистов, что указанное в проекте решения несогласие российских пограничников на проведение работ было указано ошибочно. Он настаивал на том, что переговоры с российскими пограничниками не велись, и проблема с ними не связана.

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Рубрики: Политика, Экономика

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