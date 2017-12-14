«Что нужно сделать, чтобы не зависеть от прихотей этой конкретной российской воинской части?»

«Почему мы не можем отремонтировать этот участок дороги, который имеет важнейшее значение, и что мы должны сделать, чтобы в подобных случаях не зависеть от прихотей конкретной российской военной части?», – этот вопрос сегодня в парламенте поднял член фракции «Елк», депутат Геворг Горгисян. Рчь идет о 40-метровом участке побережья реки Аракс на участке межгосударственной магистрали М-2 Ереван-Горис-Мегри-Иран протяженностью 379 + 200 км, о чем «Аравот» уже писал.

Сегодня правительство приняло решение о прекращении действия договора по ремонту, поскольку руководство воинской части РФ 2393 не дало согласия на проведение работ. «Река Аракс граничит с Исламской Республикой Иран, а наши прибрежные территории контролируются погранчастью №2393 Российской Федерации».