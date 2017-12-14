Правительство вновь возьмет кредит: на этот раз в размере 18,5 млн. евро

Правительство вновь намерено взять кредит. В повестку заседания правительства 14 декабря, включен проект решения об одобрении кредитного договора на 18,5 миллионов евро. Согласно проекту, кредит предоставляется в рамках реализации программы «Комплексное управление водными ресурсами/река Ахурян I (2-й этап программы)».

С целью осуществления первого этапа программы еще 19 декабря 2014 года было подписано соглашение на получение кредита в размере 50 млн. евро и гранта – на 2 млн. евро. На предоставленные средства планировался ремонт Капского водохранилища, в частности, завершение строительных работ на Капском водохранилище на реке Ахурян с объемом 25 млн. кубометров.

Кредит в размере 18,5 миллионов евро предоставляется для второго этапа программы. В проекте указано, что на эту сумму кредита планируется расширение водоводного тоннеля Кумайри, строительство системы трубопровода, приобретение и установка оборудования для орошения для обеспечения эффективной поливки примерно 740 гектаров площади.

Данный кредит предоставляется со сроком погашения до15 лет, из которых 5 лет – льготные, а сумма кредита будет погашаться, начиная с 2023 года и до 2033 года.