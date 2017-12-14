СНБ Армении: готовящий теракты гражданин США объявлен в розыск

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о раскрытии готовящихся в стране тяжких преступлений, в том числе терактов, объявив в розыск гражданина США. Об этом передает Радио Азатутюн.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, осуществленных СНБ Армении, выяснилось, что гражданин США, армянин по национальности в сентябре зарегистрировал в Facebook фейковый профиль, публикуя материалы о формировании группировки «Бойцы во имя справедливости», ее тактике, дисциплине, правилах безопасности и конспирации ее членов», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте СНБ Армении.

В документе отмечается, что за тот же период через указанную страницу в соцсети распространялись прямые призывы к применению насилия в отношении правоохранителей и иных должностных лиц Армении, созданию атмосферы страха через организацию взрывов и поджогов.

«Согласно полученным предварительным данным, мужчина пытался создать преступное сообщество, стремясь вербовать армян, проживающих как в Армении, так и за ее пределами, с целью дестабилизации ситуации в Армении», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте СНБ.

В СНБ заявили, что на основе полученных доказательств было обосновано, что то же лицо путем консультаций, указаний, а также предоставления средств, готовил теракты на территории Армении.