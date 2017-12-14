Фонд «Измирлян» предоставит 5 млн долларов США Военному университету им. Вазгена Саргсяна

Министр обороны Виген Саргсян и вице-президент фонда «Измирлян» Грег Джереджян 13 декабря в военном университете им. Вазгена Саргсяна минобороны РА подписали меморандум «О поддержке проекта модернизации территории военного университета им. Вазгена Саргсяна».

В соответствии с меморандумом Фонд выделит университету 5 млн. долларов на реализацию крупномасштабной программы реконструкции и ремонта зданий военного университета.

В своем выступлении Виген Саргсян подчеркнул, что оборонное ведомство уделяет большое внимание области военного образования, и первым важным шагом в этом направлении стало решение перенести военное училище им. Монте Мелконяна в сверхсовременный комплекс в Дилижане. На следующем этапе поставлена задача привести военный университет в соответствие с самыми высокими международными стандартами.

«Сформированная рабочая группа сейчас обсуждает процесс объединения и военного университета им. Вазгена Саргсяна и авиационного университета им. Маршала Арменака Хамперянца минобороны РА о создания одного военного университета с разными отделами. Ожидается, что университет будет располагаться на территории военного университета им. Вазгена Саргсяна — с обеспечением дополнительных корпусов»,- отметил министр обороны Виген Саргсян, подчеркнув, что фонд «Измирлян» с первых же дней создания университета было рядом с учебным заведением, и подписанием нового меморандума делается очередной шаг.

В ходе мероприятия архитектор Эрик Ованнисян представил проект по модернизации условий университета, который предусматривает строительство сверхсовременного учебного комплекса с более комфортными казарменными условиями, библиотекой, компьютерным кабинетом, спортивным комплексом.

Строительство планируется завершить до 1 сентября 2019 года.

Сотрудничество минобороны РА и фонда «Измирлян» продолжается на протяжении многих лет. Начиная с 2001 года Фонд оказывает серьезное финансовое содействие программе «Помощь детям военнослужащих, погибших в Армении и Арцахе и имеющим первую группу инвалидности». На средства Фонда была оказана существенная помощь работам по модернизации инфраструктур военного училища им. Вазгена Саргсяна, а также улучшению казарменных условий.

Министерство обороны РА