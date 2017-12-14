Более ключевой вопрос для 2018 года, чем о премьер-министре: «Жаманак»

Вопрос «кто станет премьер-министром в апреле 2018-го года», несомненно, соблазнителен, а в плане конкурентоспособности во внутриполитической тематике, пожалуй, недосягаем. Но своей важностью вопрос постепенно отодвигается на второй план, так как становится все яснее, что внутренняя игра носит более широкий характер, и на столе находится не вопрос премьер-министра, а вопрос новой структуры внутри власти, отношений, логики, соотношения полюсов.

И в этом смысле, кроме вопроса о премьер-министре Армении 2018-го года, не менее важен, а, может быть и более важен вопрос о том, кто станет в Армении оппозицией? Будет ли оппозиция вообще, сможет ли оппозиционное поле в Армении перезагрузиться и предстать перед обществом с действительно новой структурой, логикой, повесткой и методологией? Или же так называемая внутриполитическая борьба Армении на практике продолжит оставаться в рамках двухполюсной логики как минимум последнего пятилетия, когда власть и на практике ее зеркальное отражение составляют полюса политического процесса.

В этой связи, сохранит ли свое второе место ППА или блок «Царукян», или накануне следующего цикла выборов парламента власть сформирует уже другое отражение? Причем, здесь, конечно, речь идет вовсе не об искусственном формировании, когда власть разделяется и начинает играть в два полюса. Это разделение, по большому счету, проявление внутренних экономических, реально значимых политических контрастов и столкновений интересов, следствие или результат, который, кстати, начал проявляться даже еще раньше, чем формирование ППА.

Арам АМАТУНИ

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»