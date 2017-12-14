Этим летом в Греции произошло примечательное событие. Во время экскурсии по одному из достопримечательных мест, две женщины, услышав, что мы говорим на армянском языке, с улыбкой и очень тепло спросили нас на армянском – вы армяне? Получив утвердительный ответ, они с той же теплотой спросили – откуда вы? Когда они услышали, что мы из Армении, выражение на их лицах стало напряженным, если не сказать, враждебным. Смысл следующего вопроса, я, честно говоря, до конца не понял: «А как это вам позволили выехать из Армении?». Хотя подтекст этого вопроса был ясен («в вашей стране рабовладельческие порядки, люди бесправны во всех вопросах, в том числе и в выезде за рубеж»), я сделал вид, что их интересует механизм выезда за границу: «Мы отправляемся в посольство и получаем визу». На этом наша беседа закончилась, и, кстати, дамы начали говорить между собой по-английски, хотя до этого они говорили по-армянски. Судя по армянскому языку наших собеседниц, они не были армянами «классической» диаспоры, а уехали отсюда много лет назад.

Когда говорят, «стена непонимания», я в первую очередь понимаю это. Я думаю, что большинство бывших граждан Армении не получают отсюда достоверной информации. Причина, конечно, не в том, что у них нет такой возможности, слава богу, сегодня изобилие самых разнообразных информационных потоков. Просто они, а, возможно, их армянские единомышленники и родственники отфильтровывают информацию, и картина становится односторонней, не объективной. Если в Глендейле какой-нибудь кабельный телеканал «Гугуш-ТВ» сообщит, что на улицах Еревана люди умирают от голода, среднестатистический житель Глендейла поверит в это.

Полагаю, такие импульсы поступают из Армении. Люди «здесь», конечно, знают правду. Но поскольку «там» есть спрос на представление ситуации в трагических оттенках, и «люди там» часто готовы платить за это, им поставляют именно этот «продукт». Даже то, что, на мой взгляд, положительно, каким-то чудесным образом умудряются представить как негативное. Было подписано соглашение с ЕС? Плохо! Айказа Багманяна наконец-таки сняли с работы? Плохо! Разработанное в Армении приложение PicsArt было загружено миллионам подписчиков? Опять плохо. Аронян побеждает? Плохо. Аронян проигрывает? А вот это, хорошо! Разве «в вашей стране может быть по-другому?».

Я не идеализирую свою страну, она бедна, режим авторитарный, власть коррумпирована. Но враждебности прежних граждан Армении я действительно не понимаю.