Алиев на исламском саммите по Иерусалиму: «Армения не может быть другом мусульманских стран»

Радио Азатутюн. На проходящей сегодня в Стамбуле внеочередной конференции Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященной признанию со стороны США Иерусалима столицей Израиля и ситуации, сложившейся вследствие этого на Ближнем Востоке, выступил также присутствовавший на саммите президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Большую часть своего выступления лидер Азербайджана посвятил теме карабахского конфликта, напомнив мусульманским лидерам, собравшимся из-за вопроса Иерусалима, что «Армения оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов» и что «Армения не выполняет резолюции Совета безопасности ООН».

Алиев в очередной раз заявил, что Азербайджана никогда не смирится с «армянской оккупацией». «Армения не может быть другом мусульманских стран», — как передают азербайджанские СМИ, заявил в Стамбуле Алиев.

Фото — Радио Азатутюн