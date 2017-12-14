На КПП «Верхний Ларс российские таможенники продолжают требовать взятки у армянских бизнесменов: глава Союза экспортеров Армении

По словам председателя Союза экспортеров Армении Раффи Мхчяна, на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе российские таможенники продолжают требовать взятки, игнорируя членство Армении к Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В беседе с Радио Азатутюн бизнесмен заявил, что недавно был вынужден незаконно заплатить определенную сумму с целью продажи кофе на российском рынке. 10 ноября на КПП «Верхний Ларс» российский таможенник потребовал за печать взятку в размере 5000 рублей, и водитель грузовика только после уплаты этой суммы смог пересечь границу.

Мхчян утверждает, что спустя два года после вступления Армении в ЕАЭС ситуация не только не решается, но и еще больше усугубляется. Он отметил, что эту проблему они поднимают по любому поводу и на каждой встрече с ответственными должностными лицами, однако, как показывает ситуация, воз и ныне там. «Фактически, мы снова возвращаемся к разбитому корыту. Все осталось как прежде, ничего не изменилось. На КПП «Верхний Ларс» взяточничество продолжается… Я думаю, что проблемы с Ларсом будут продолжатся до тех пор, пока наши власти не подадут нормальную жалобу по этому вопросу».

О ситуации, царящей на КПП «Верхний Ларс», осведомлен и руководитель торгового представительства России в Армении Андрей Бабко. В ответ на вопрос Радио Азатутюн Бабко признал, что проблема существует, добавив, что не знает, насколько она глубока, потому что не занимается этим вопросом.

Он сказал, что армянские экспортеры и бизнесмены к нему с подобным вопросом не обращались. «Но если есть факты, напишите, мы поможем. Взятку дает тот, кто допускает какие-то нарушения, это мое личное мнение. А если все чисто, хорошо, никто не может требовать ничего больше. Но самое главное, я призываю: если есть такие случаи, о них нужно говорить открыто, заявлять, фиксировать, доводить до суда, чтобы это прекратилось. Это существует во всем мире, это коррупция, против которой нужно бороться», — добавил Бабко.

По мнению торгового представителя РФ в Армении, проблемы, возникающие на границе, связаны также с отсутствием общей границы. Армянские экспортеры вынуждены проезжать через Грузию, для этого производя дополнительные оформления, что усложняет вопрос. «Чтобы исключить все это, нужно просто построить прямую дорогу. Существующая транспортная инфраструктура между Арменией и Россией довольно сложная», — сказал Андрей Бабко.

Фото — Радио Азатутюн