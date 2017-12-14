США готовы начать переговоры с КНДР без предварительных условий: Рекс Тиллерсон

Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Северной Кореей без предварительных условий, но не отказываются от намерения заставить ее отказаться от ядерного арсенала. Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Европейская правда со ссылкой AFP.

Тиллерсон отметил, что усилия по установлению переговоров будут продолжаться до «первой бомбы» и что Вашингтон «просто не может принять вооруженную ядерными бомбами Северную Корею».

Госсекретарь разв очередной раз повторил, что двери для переговоров с Пхеньяном были всегда открыты, но теперь они открыты еще шире после того, как США отступили от свого требования на том, чтобы Пхеньян в принципе принял решение разоружиться.

«Мы готовы к первой встрече без предварительных условий. Нереалистично сказать, что мы будем говорить только тогда, когда вы сядете за стол с уже готовым решением отказаться от своей программы. Они слишком много в нее вложили», — сказал Тиллерсон.

Напомним, на прошлой неделе КНДР заявила о неизбежности войны на Корейском полуострове