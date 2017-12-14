«Отныне мы будем судить всех, но вернувшихся простим, вы возвращайтесь»: Эдмон Марукян – об уклонистах от службы в армии

Во время обсуждения в парламенте нашумевшего закона «О гражданах, не прошедших обязательную военную службу в нарушение установленного порядка» депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян предложил Министерству обороны вообще отменить выплаты, и позволить гражданам, не служившим в армии, которым исполнилось 27 лет, вернуться домой, без уголовного преследования. Его заявление РПА расценил как популизм.

В связи с этим Aravot.am поинтересовался у Эдмона Марукяна, насколько это предложение справедливо по отношению к тем солдатам, которые не уклонились от военной службы, выполняют свой долг, а не разгуливают по чужим берегам, а затем платят и освобождаются от уголовной ответственности, словно никакого долга у них и не было.

Он ответил: «Речь идет о тех людях, которые больше не имеют возможности служить, а не о тех, кто может служить и мы их оправдываем. Нет ничего подобного. Речь идет о тех примерно 11 тысяч граждан, достигших 27-летнего возраста, и у них нет возможности вернуться и служить в Вооруженных Силах РА. Армении нуждается в мужчинах, и вообще в человеческих ресурсах… Я уверен, что если мы простим их, то более половины из этих 11 000 останутся в Армении.

Остальные могут получить паспорт, привести в порядок документы и уехать, но большинство останется в Армении. Мы часто общаемся с армянами за пределами нашей страны, и они вовсе не живут там в роскоши, имеют деньги, могут заплатить и закрыть вопрос. Большинство из них находятся в очень тяжелом положении, в основном те, кто находится в России. И говорить этим людям – заплати 1,8 миллиона драмов, а теперь уже доводят до 3,6 миллиона, а предлагали 9 миллионов, это несправедливо, это путь к тому, чтобы они вообще не возвращались. Если мы не хотим, чтобы наши граждане не возвращались в свою страну, как мы будет увеличивать численность нашего населения? В Армении не такая уж высокая рождаемость…

Существуют принципы гуманизма. Эти люди сбежали, но наш государственный интерес говорит о том, что этих людей нужно вернуть, потому что завтра, когда у нас возникнет обострение на границе, эти 11 000 граждан мужского пола составят половину армии, а это уже не игрушки».

Марукян заверил его, что он выступил с этим предложением, имея расчет, а не для того, чтобы завоевать симпатии: «У меня было два посыла, первое – мы прощаем, второе, мы всех будем судить. Это обоюдоострый меч, и воспринимать это как популистское заявление невозможно».