ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить армянскому беженцу 35 тысяч евро

12-го декабря Большая палата Европейского суда по правам человека опубликовал два приговора по Карабахскому конфликту. При условии отсутствия политического решения Карабахского конфликта суд решил предоставить истцам справедливую компенсацию в денежной форме.

По делу «Саргсян против Азербайджана» ЕСПЧ обязал правительство Азербайджана заплатить истцу 5000 евро в качестве компенсации материального и нематериального ущерба, еще 30 тысяч евро – на покрытие судебных издержек. В деле армянского беженца указано, что в 1992 году, в период Карабахского конфликта, он вынужденно покинул свой дом в селе Гюлистан Шумянского района, находящегося под контролем Азербайджана, и с тех пор не может вернуться в свое село, в свой дом.

По делу «Чирагов и другие против Армении» ЕСПЧ обязал Армению заплатить по 5000 евро в качестве материальной и нематериальной компенсации за ущерб каждому истцу и в общем 28624, 87 фунтов стерлингов – на судебные издержки. Судебное дело касается шестерых азербайджанцев, которые не могут вернуться в свои дома в Лачине и вступить в владение собственностью, которую они покинули в 1992 году из-за Карабахского конфликта.

Суд подчеркнул, что оба государства должны найти решения по Карабахскому конфликту.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН