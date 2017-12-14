МО РА: Армения и европейские страны-члены НАТО ведут переговоры о военно-техническом сотрудничестве

Армения и европейские страны-члены НАТО ведут переговоры о военно-техническом сотрудничестве, и в ближайшее время будут видимые результаты. Об этом вчера на пресс-конференции заявил начальник управления оборонной политики Министерства обороны Армении Левон Айвазян, передает Радио Азатутюн.

«Одним из вопросов повестки дня сотрудничества с нашими европейскими партнерами (я имею в виду двусторонний формат) также является военно-техническое сотрудничество. Оно не ограничивается покупкой оружия и боеприпасов, но имеет много разных компонентов: то же технологическое сотрудничество, различные совместные проекты, предприятия и прочее», — сказал Левон Айвазян.

Других подробностей он не сообщил, лишь ограничился примерами сотрудничества с двумя государствами-членами НАТО: «Например, с Польшей у нас есть армяно-польское совместное предприятие, которое действует в Республике Армения. У нас есть довольно большой опыт создания и эксплуатации совместного предприятия с Грецией. В этом направлении ведутся переговоры с разными государствами, и я думаю, что с течением времени у нас будут еще лучшие, еще более заметные результаты».

Армения и Польша уже несколько лет сотрудничают в военно- промышленной сфере. В октябре 2014 года было открыто первое армяно-польское совместное военно-промышленное предприятие «Любава-Армения». Эта компания, основанная на базе Чаренцаванского станкостроительного завода, занимается модернизацией производственных объектов, производством современных технологий многофункциональной маскировки, а также выпускает шлемы, бронежилеты, маскировочные сети и прочее.

То, что, например, в рамках сотрудничества с Варшавой Ереван может не удовлетвориться достигнутым, стало ясно в сентябре этого года, когда Армению посетил заместитель министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности и восточной политики Бартош Чихоцкий. На брифинге с журналистами он заявил, что Варшава предложила Еревану новые военные технологии, на основе которых польская сторона готова основать здесь производство.

Левон Айвазян встретился вчера с журналистами в рамках стартовавшей в Армении «Недели НАТО». В ходе мероприятия было заявлено, что в проводимых НАТО миссиях в Афганистане и Косово Армения в настоящее время принимает участие соответственно с 121 и 35 военнослужащими. «В этом году наше участие продолжилось в том же объеме, наше политическое решение заключается в том, чтобы оно продолжалось также в ближайшие годы», — заявил глава управления оборонной политики Минобороны Армении

Помимо участия в этих миссиях Армения и Североатлантический альянс сотрудничают в вопросах военного образования и переподготовки, а также в направлении приведения миротворческой бригады Вооруженных сил Армении в соответствие со стандартами НАТО.

Начальник Управления по контролю над вооружениями и международной безопасности Министерства иностранных дел Армении Армен Едигарян отметил, что уже принята программа многостороннего сотрудничества Армения-НАТО на предстоящие годы. «С 2006 года Армения успешно реализует «Программу действий индивидуального партнерства», и я рад сообщить, что в апреле этого года Североатлантический совет принял 5-й документ, который очертит многостороннее сотрудничество Армения-НАТО на 2017-2019 гг.», — сказал Едигарян.

На вчерашней пресс-конференции присутствовала также заместитель директора офиса связи НАТО на Южном Кавказе Розария Пульизи. Она подчеркнула важность взаимодействия Армения-НАТО, добавив, что в Брюсселе благодарны за участие Еревана в их программах.

Розария Пульизи также сообщила, что 18 декабря в Армению прибудет заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готемюллер, которую примут президент Армении Серж Саргсян, министр обороны Виген Саргсян и министр иностранных дел Эдвард Налбандян.

С главой оборонного ведомства Армении Готемюллер встречалась также в июне этого года в Брюсселе, когда возглавляемая Вигеном Саргсяном делегация принимала участие в заседании министров обороны государств-участников операции «Решительное содействие», проводимой НАТО в Афганистане.