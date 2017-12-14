Единые подходы к применению авиаперевозчиками невозвратных тарифов выработают страны ЕАЭС

Вопросы защиты прав потребителей при применении авиаперевозчиками стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) так называемых невозвратных тарифов обсудили члены профильного Консультативного комитета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Представленный Комиссией обзор практики защиты прав потребителей стран ЕАЭС будет положен в основу рекомендаций ЕЭК по надлежащему информированию граждан. Этот документ разработают в 2018 году уполномоченные органы стран Союза совместно со специалистами Комиссии.

Директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Игорь Гаевский отметил: «Применение невозвратных тарифов дает потребителю возможность выбора услуги за меньшую стоимость. Однако, приобретая более дешевые авиабилеты, человек может и не знать об особенностях применяемого тарифа и о том, что в случае изменения его планов, вернуть деньги за билет не всегда возможно».

В России, например, до июня 2014 года все билеты авиакомпаний были возвратными: пассажиры могли вернуть билеты и получить назад уплаченные за них деньги. После вступления в силу поправок к Воздушному кодексу РФ появились невозвратные билеты и тарифы. Не всем пассажирам это известно, в том числе из-за того, что некоторые авиакомпании не доводят до них нужную информацию. Разработка в странах ЕАЭС единых правовых подходов в этой области должна изменить ситуацию.

Еще одна обсужденная Консультативным комитетом тема – защита прав наиболее уязвимых категорий потребителей: граждан пожилого возраста, детей, лиц с ограниченными возможностями. Участники заседания назвали ее в числе важных направлений реализации согласованной политики стран Союза в следующем году. Игорь Гаевский подчеркнул: «В условиях, когда основными приоритетами в государствах ЕАЭС являются вопросы экономического характера, в погоне за улучшением экономической ситуации очень важно не упустить интересы «незащищенных» потребителей. Площадка Комиссии – основной интегрирующий базис, который позволит сблизить регулирование стран Союза в целях защиты потребительских прав граждан».

В основу работы ЕЭК в этой области будут положены ключевые международные принципы, закрепленные в документах Организации Объединенных Наций, среди которых – доступ потребителей к товарам и услугам первой необходимости и к информации, которая нужна для правильного выбора в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями; защита потребителей от факторов риска, влияющих на их здоровье и безопасность и ряд других.

Также членами Консультативного комитета обсуждены вопросы защиты потребителей от некачественной и опасной продукции. Участники заседания заявили, что только консолидация межгосударственных и межведомственных усилий в борьбе с товарами-подделками способна обеспечить «чистоту» общего рынка. Эта тема станет одной из ключевых на расширенных заседаниях Консультативного комитета в 2018 году, к ее обсуждению будут привлечены все заинтересованные органы и организации стран Союза.

Пресс-релиз